Yemlik otu hangi hastalıklara iyi geliyor?

Hemen hemen her tarlada ve her yol kenarında kendiliğinden yetişebilen yemlik otu, bol miktarda A, B2, B6 ve C vitaminleri içeriyor. Çoğunlukla yemek olarak tüketilen bu inanılmaz besin, doyurucu etkisinin yanı sıra insan sağlığına da birçok fayda sağlıyor. Uzmanlar, yemlik otunun sindirimi düzenlediğini ve özellikle göz sağlığını koruduğunu söylüyor. Peki yemlik otu nelere iyi geliyor? İşte yemlik otunun inanılmaz faydaları...

- Sindirim problemlerine birebirdir.

- Gün boyu tokluk hissi verir.

- Yaraların kısa sürede iyileşmesini sağlar.

- Kolesterol seviyesini düşürür.

- Damar tıkanıklığına yol açan iltihabı temizler.

- Kalp hastalıkları riskini en aza indirir.

- Göz sağlığını korur. Görme yetisini kuvvetlendirir.

- Vücudun enerji oranını yükseltir.

- Mide sağlığına iyi gelir. Mide asit oranını dengeler.

- Saç dökülmesini engeller.

- Yapılan birçok araştırma, demir bakımından oldukça zengin olan yemlik otunun kansızlık rahatsızlığını ortadan kaldırdığını göstermiştir.