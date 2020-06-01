Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı ne zaman? | Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı ne zaman?
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Mali müşavirlik sınavına girmek isteyenler Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihlerini araştırıyor.
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı ne zaman? | Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı ne zaman?
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2020/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav tarihleri değiştirildi.
Daha önce 14-15 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ertelenen 2020/1.Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı'nın daha önce başvurusu kesinleşen adayların katılımıyla 4-13 Temmuz'da, 2020/1. Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı'nın da 11-12 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı.