Yeminini bozan birisi ne yapmalı?

YENİ AKİT ANKARA

İnsanlar bazen belli şartlar altında yemin ederler. Peki, bir müslüman yeminini bozabilir mi? Hangi yeminleri bozabilir? Bu durumda nasıl bir keffaret öder? Soruların cevabını Ankara İl Müftüsü Dr.Hasan Çınar verdi.

Çınar konuyla ilgili sorulara şu şekilde açıklama yaptı:

"İnsan, bozması gereken yemin de edebilir, bozmayıp devam etmesi gereken yemin de edebilir.

Babasıyla konuşmamaya, namaz kılmamaya vb. yemin eden bu gibi yeminlerini bozmalıdır (mesela babasıyla konuşmaması günahtır) ve imkan ölçüsünde keffaretini ödemelidir.

Ama içki içmemeye, sigara içmemeye, kumar oynamamaya vb. yemin eden, yeminini bozmamalıdır. Çünkü bozmaması sevaptır. Ama yeminini bozarsa keffaret gerekir.

Keffaret;

->on fakiri sabah-akşam doyurması veya

->bir fakiri on gün sabah-akşam doyurması veya

->on fakiri giydirmesidir (on fakire ayrı ayrı vereceğini bir fakire verse bir günü vermiş olur)

->Bunlara gücü yetmezse üç gün peş peşe oruç tutmasıdır.

Kasden, bilerek yalan yere yeminin keffareti olmaz. Çünkü büyük günahtır.

Mesela; Borcunu vermediğini bilen birisinin “Vallahi borcumu ödedim” demesi gibi. Bir hak ihlali olursa kul hakkına girer. Helallik almalı hem de gönülden tevbe etmek gerekir."