Yemini bozan kişi ne yapmalı? Yemin kefareti nasıl verilir?

Yemin bozma durumunda ne yapmalıyız? sorusunun cevabını pek çok kişi merak etmekte. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz mealen buyuruluyor ki: Allahü teâlâ, bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi mesul tutar, hesap sorar.” o vakit soru şu: Bazen yemin etmek zorunda oluyoruz. Yemin ettirenin gayesine göre değil de kalben başka bir şeye niyet ederek yemin etsek keffaret gerekir mi? Yemini bozmanın veya yeminden dönmenin kefareti nedir? Yeminini bozan kişi ne yapmalı?

Yemin ettirenin gayesine göre değil de kalben başka bir şeye niyet ederek yemin etsek keffaret gerekir mi? sorusuna Fatih Kalender Hocaefendi şu şekilde cevap verdi: “Eğer bu yalan yere yapılan yemin bilinçsiz bir şekilde yapılmışsa örneği bu işin öyle olduğunu biliyordu, ona göre yemin etti oysa ki vak’a tamhilafıdır. Bu konuda kişinin kastı olmadan (yalanı kast etmediği) için buna Yemin-i Lagv denir ki kitaplarımızda ‘bu kişi için herhangi bir mesuliyetin olmaması umut edilir” şeklinde ifadeler vardır. Dolayısıyla her türlü yeminde keffaret varmış gibi bir izlenim var, bunu bertaraf etmek gerekir.”

Yemin nasıl olur?

Yemin, yalnız Allahü teâlânın isimlerini söylemekle olur. Vallahi, billahi, tallahi gibi.

Yemin kefareti nasıl verilir?

Yemin kefareti için, zekât alması caiz olan on fakire, bütün bedenini örtecek kadar bir kat çamaşır verilir. Yahut aç olan on fakire, bir gün iki defa yemek verilir.