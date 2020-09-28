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Aktüel Yemenli Milletvekili: Bazı Arap ülkeleri, Filistin direnişini suçlayan bir tavır içine girdi
Aktüel

Yemenli Milletvekili: Bazı Arap ülkeleri, Filistin direnişini suçlayan bir tavır içine girdi

Milletvekili Abdulkerim Şeref Şeyban: - "İsrail'le bir karşılığı olmadan resmi ilişkiler kurulması, Arap ülkelerine büyük tehlikeler olarak geri dönecek yanlış bir maceradır" - "İşgalcilerle nasıl bedavaya barış anlaşması yapıyor ve halklarının sessiz kalmasını istiyorlar?"

Yeniakit Publisher
2020-09-28 12:50:30 -
Yemenli Milletvekili: Bazı Arap ülkeleri, Filistin direnişini suçlayan bir tavır içine girdi

İSTANBUL (AA) - AZİZ EL-AHMEDİ - Yemenli Milletvekili Abdulkerim Şeref Şeyban, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesinin, Filistin davasını tasfiye etme ve direnişi, Filistin'de yaşananların suçlusu olarak gösterme amacı taşıdığını belirtti.

AA muhabirine özel mülakat veren Şeyban, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail'le normalleşme anlaşması imzalamasını değerlendirdi.

"İsrail'le bir karşılığı olmadan resmi ilişkiler kurulması, Arap ülkelerine büyük tehlikeler olarak geri dönecek yanlış bir maceradır." diyen Şeyban, Arap halklarının normalleşme karşıtı olması nedeniyle bu ülkelerdeki hükümetlerin halklarından kopabileceği ve Arap ülkelerinin iç istikrarının etkilenebileceği öngörüsünde bulundu.

Yemenli Milletvekili, "İşgalcilerle nasıl bedavaya barış anlaşması yapıyor ve halklarının sessiz kalmasını istiyorlar?" değerlendirmesini yaptı.

- "Filistin direnişini suçlu göstermeye çalışıyorlar"

Bu ülkelerin sadece İsrail'le normalleşmekle yetinmediğini belirten Şeyban, "İsrail karşısında Filistin direnişini suçlu göstermeye ve Filistin'de yaşananların sorumlusunun İsrail değil, direniş olduğu izlenimi vermeye çalıştıklarını" kaydetti.

Şeyban, "Bazı Arap ülkeleri, Filistin direnişini suçlayan, İsrail'i aklayan ya da en iyi ihtimalle ikisini aynı düzeyde suçlayan bir tavır içine girdi. Filistin özgür olacak. İsrail'le normalleşmeye koşanlar ise daha önce ihanet edenlerle aynı kaderi paylaşacak." ifadelerini kullandı.

- "Arap halklarının Filistin davası konusunda tavrı değişmeyecek"

Bahreyn ile BAE'nin, Arap halklarının kendi iç meseleleriyle meşgul olmasını fırsat bilerek İsrail'le normalleştiğini belirten Şeyban, ilerleyen dönemde Arap halklarının normalleşmeye tepkisinin büyüyeceği değerlendirmesinde de bulundu.

Şeyban sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normalleşme anlaşmaları, Arap halklarının Filistin davası ve direniş hareketleri konusunda tavrını değiştiremeyecek. Filistin davası, Arap ve Müslüman kimliği bulunan herkesin, kalbi ve vicdanında canlılığını korumaya devam edecektir."

BAE ile Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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