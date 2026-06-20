Şeriat gelecek diye korkuttular: Avrupa’da İslam okulu paniği

TAHSİN HAN

Avrupa’daki sağ-muhafazakar ve Hristiyan çevrelerin yayın organlarından The European Conservative, son günlerde Hollanda’daki İslami okulların sayısının artmasını adeta bir “tehdit” gibi görerek manşetine taşıdı. Haberin veriliş tarzındaki keskin ve suçlayıcı dil dikkat çekerken, “Hollandalı vergi mükellefleri her yıl İslami okullara milyonlarca dolar harcıyor” vurgusuyla, kamuoyunda ekonomik ve kültürel bir rahatsızlık dalgası oluşturulmak istendiği açıkça görüldü. Hristiyanların yayın organı bu artışı olağan bir eğitim talebi olarak görmek yerine, doğrudan “yabancı nüfuz”, “entegrasyon krizi” ve “toplumun radikalleşmesi” gibi korku temalarıyla ilişkilendirmesi, Avrupa’da yükselen İslamofobik kaygıları bir kez daha gözler önüne serdi.

RAKAMLAR ÜZERİNDEN “KUŞATMA” ALGISI OLUŞTURULMAK İSTENDİ

NieuwRechts tarafından servis edilen ve muhafazakar basının bir “tehdit haritası” gibi sunduğu veriler, İslami okullara olan ilginin aslında yasal haklar çerçevesinde istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü gösteriyor:. Habere göre 2025 başı itibarıyla 20.000’den fazla çocuk bu okullarda eğitim görüyor. 2009-2019 yılları arasında kayıtlarda yaşanan yüzde 60’lık artışa, son beş yılda yüzde 23 daha eklendi.

2026’da açılacak 9 yeni kurumla birlikte İslami ilkokul sayısı 100’ü geçecek.

Haberde bu büyüme, eğitimde fırsat eşitliği ve çeşitliliği sağlamak amacıyla devletin bizzat yaptığı yasal reformların doğal bir sonucu olarak aktarılsa da, muhafazakar yazarlar bu durumu sistemin bir “açığı” veya “suistimali” gibi yansıtmayı tercih ediyor.

BÜTÇE ÜZERİNDEN KIŞKIRTMA: 145 MİLYON AVROLUK HARCAMA

Sağ medyanın en çok manipüle ettiği alanlardan biri de finansman konusu oldu. Haberde, öğrenci başına düşen yıllık 7.000 Avroyu aşkın devlet desteği hesaplanarak, “Sadece ilkokullara yılda 145 milyon Avro harcanıyor” denilerek vergi mükellefleri kışkırtılmak isteniyor. Oysa Hollanda yasalarına göre, gerekli şartları sağlayan her dini veya felsefi okul (Hristiyan, Yahudi, laik) aynı kamusal fonlardan eşit şekilde yararlanıyor. Bununla da yetinmeyen eleştirmenler, devlet denetiminin dışındaki hafta sonu ve akşam kurslarını “müfettişlerden kaçan gölge yapılar” olarak nitelendirerek, gençlerin kendi inançlarını öğrenme çabasını bir güvenlik problemine dönüştürüyor.

İSLAM VE ŞERİAT KORKUTMACASI

Haberde konu, güvenlik ve istihbarat iddialarına gelindiğinde iyice sertleşiyor. Hollanda istihbaratının geçmişteki Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi ülkelere yönelik “finansman ve nüfuz” uyarıları, sanki her İslami okul bu devletlerin güdümündeydi gibi genelleyici bir üslupla sunuldu. Hatta Hollanda Senatosu’nun yabancı fonları kısıtlamayı öngören yasa tasarısını özgürlüklere aykırı bularak reddetmiş olması bile bir “zaafiyet” gösterildi. Eleştirilerin odağına Müslüman Kardeşler gibi organizasyonların konulması ve bu okulların “toplumun kademeli olarak İslamlaştırılması ve Şeriat düzenine geçilmesi” amacına hizmet ettiğinin iddiası ise klişe korku senaryosu olarak dikkat çeti.

KAPATMA ZEMİNİ OLUŞTURULUYOR

Sağ Hristiyan basındaki bu eleştirel ve dışlayıcı yaklaşım, Hollanda’da İslami okulların başarısını ve Müslüman toplumun kurumsallaşmasını hazmedemeyen muhafazakar siyasetçilerin, önümüzdeki dönemde bu okulları kapatmak veya kısıtlamak için medya eliyle nasıl bir zemin hazırladığını açıkça kanıtlıyor.