Robot bile düşmüş sokaklara: Çorba parası kovalıyor

Yapay zeka ve robotik sistemlerin iş gücü piyasasını nasıl etkileyeceği tartışılırken, Çin'den gelen görüntüler konuya farklı bir boyut kazandırdı. Geçtiğimiz günlerde Çin'in Sichuan eyaletinde, bir sokak köşesinde diz çökmüş halde duran insansı bir robot kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, cihazın sokaktan geçenlerin önünde eğilerek sadaka istediği görülüyor. Yanındaki LED tabela ve hoparlörden gelen sesle şarj olmak için parası olmadığını belirten robot, elektrik faturasını ödemek adına yardım talep ediyor. Dijital dilenci olarak nitelendirilen bu cihaz, bozuk para toplamak için önüne koyulan tabağın yanı sıra modern sisteme uyum sağlayarak QR kod vasıtasıyla dijital ödemeleri de kabul ediyor.

Görüntülerin arkasında hangi kişi veya kurumların olduğu henüz netleşmedi. Ancak sokakta bulunan cihazın piyasa değeri yaklaşık 16 bin dolar olan Unitree G1 modelli bir insansı robot olduğu belirlendi. Sosyal medya kullanıcıları, yaşanan bu durumun organize bir şaka mı yoksa yeni bir gelir modeli mi olduğu konusunda çok sayıda yorum paylaştı. Bazı teknoloji meraklıları durumla dalga geçerek iş piyasasının kötüleştiğini ve robotların bile dilenmek zorunda kaldığını öne sürdü. Diğer taraftan bu duruma sert tepki gösteren kitleler de mevcuttu. Sokaktaki insanların gerçek ihtiyaç sahipleri yerine yüksek fiyatlı bir cihaza para vermesini eleştiren kullanıcılar, yardımların muhtaç insanlara gitmesi gerektiğini savunuyor.

"GELECEĞIN TEKNOLOJİSİ" DAHA EMEKLEME AŞAMASINDA

İnsansı robotlar, Çin genelinde mağaza açılışlarından restoran tanıtımlarına, hatta okul spor müsabakalarına kadar günlük hayatın pek çok alanında karşımıza çıkıyor. Yaşlanan nüfus ve yavaşlayan ekonomik büyüme karşısında ülke yönetimi, robot teknolojilerini sanayi stratejisinin bir parçası olarak konumlandırıyor. Fakat robotların insanlarla bu kadar iç içe yaşamaya başlaması, son dönemde kontrolden çıkan cihazların karıştığı tehlikeli ve komik kazaları da beraberinde getirdi.

Sichuan'daki olaydan kısa süre önce, ülkenin farklı bölgelerinde robotların karıştığı çeşitli aksaklıklar yaşandı. Xinjiang bölgesindeki bir okul etkinliğinde dövüş sanatları gösterisi yapan bir robot, çocukların sahneye çıkmasıyla birlikte aniden yere kapaklandı. Ardından etrafındaki öğrencilere doğru kontrolsüz hareketler sergileyerek panik yarattı. Benzer şekilde Shaanxi eyaletindeki bir başka gösteride, kollarını rastgele sallayarak kalabalığa doğru yönelen bir cihaz, izleyiciler arasındaki bir çocuğa çarptı. Sahne gösterilerinde ayağı takılıp düşen ve görevliler tarafından taşınmak zorunda kalan beceriksiz modeller, bu teknolojinin insan hayatına tamamen entegre olabilmesi için hala geliştirilmesi gereken yönleri olduğunu ortaya koyuyor.