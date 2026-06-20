Kuş yuvası bu şekilde koruma altına alındı! Şantiyede minik canlara koruma kalkanı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Edirne Keşan'a bağlı Yayla köyündeki rüzgar enerji santrali şantiyesinde bulunan kuş yuvası korumaya alındı.
Edirne’de rüzgar enerji santrali şantiyesinde fark edilen kuş yuvası, çalışanların duyarlılığıyla koruma altına alındı.
Rüzgar enerji santrali şantiyesinde çalışan Fuat Kılıç, içerisinde yeni doğan 4 yavru kuş ve 2 yumurta bulunan yuvayı fark etti. Kılıç, yuvayı zincir takılı dubalarla çevirerek ve üzerine uyarıcı yazılar asarak korumaya aldı. Kılıç, şantiye sahasındaki kuş yuvasını gördüğünde şaşırdığını ve içerisinde yeni doğan 4 yavru kuş ile 2 yumurtanın zarar görmemesi için yuvayı koruma altına aldıklarını söyledi.