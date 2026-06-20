  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP destekçisi kadın isyan etti! “İmamoğlu’nun yaptıkları midemi bulandırdı” Ortalığı sarsacak kulis! 'Hacıosmanoğlu 1 ay sonra gidiyor! Montella'nın yerine de Aykut Kocaman veya...' İBB yöneticisini kaçıranların sözleri ifşa oldu: Tetikçiye şok talimat! Veysi Uyanık’tan Sözcü TV’deki soruya gönderme! ‘Sizlerin sonuna da tanıklık edeceğim’ ‘Aday benim’ diyen Erbakan’dan şok sözler! “CHP’li Mansur aday olursa destekleriz” Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Bursa'da yakalandı Verdikleri devlet nişanını geri aldılar Rütbelerini söktüler! ‘Türkiye ile bir kitabın iki ucu gibiyiz’ Birleşik Krallık’ın yeni rotası Türkiye İran-ABD müzakerelerini erteleme kararı! Kılıçdaroğlu’na skandal ‘arınma’ sorusu! Gazeteci değil trol ordusu
Yaşam Kuş yuvası bu şekilde koruma altına alındı! Şantiyede minik canlara koruma kalkanı
Yaşam

Kuş yuvası bu şekilde koruma altına alındı! Şantiyede minik canlara koruma kalkanı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Edirne Keşan'a bağlı Yayla köyündeki rüzgar enerji santrali şantiyesinde bulunan kuş yuvası korumaya alındı.

Edirne’de rüzgar enerji santrali şantiyesinde fark edilen kuş yuvası, çalışanların duyarlılığıyla koruma altına alındı.

 

Rüzgar enerji santrali şantiyesinde çalışan Fuat Kılıç, içerisinde yeni doğan 4 yavru kuş ve 2 yumurta bulunan yuvayı fark etti. Kılıç, yuvayı zincir takılı dubalarla çevirerek ve üzerine uyarıcı yazılar asarak korumaya aldı. Kılıç, şantiye sahasındaki kuş yuvasını gördüğünde şaşırdığını ve içerisinde yeni doğan 4 yavru kuş ile 2 yumurtanın zarar görmemesi için yuvayı koruma altına aldıklarını söyledi.

Edirne'de asırlık bayram geleneği: Bu köyde et girmeyen ev kalmıyor
Edirne'de asırlık bayram geleneği: Bu köyde et girmeyen ev kalmıyor

Aktüel

Edirne'de asırlık bayram geleneği: Bu köyde et girmeyen ev kalmıyor

Edirne'de sağanak iş yerlerini su altında bıraktı
Edirne'de sağanak iş yerlerini su altında bıraktı

Yerel

Edirne'de sağanak iş yerlerini su altında bıraktı

Edirne'de motorcu yılan paniği
Edirne'de motorcu yılan paniği

Gündem

Edirne'de motorcu yılan paniği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23