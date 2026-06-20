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Teknoloji

Düşmanın korkulu rüyası olacak: Zırhı delik deşik eden silah geliyor!

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ROKETSAN tarafından geliştirilen L-OMTAS uzun menzilli tanksavar füze sistemi, gerçekleştirilen kafile kabul atışında hedefi tam isabetle vurdu.

Muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı geliştirilen L-OMTAS uzun menzilli tanksavar füze sistemi, gerçekleştirilen kafile kabul atışında hedefi tam isabetle vurdu. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sabit ve hareketli zırhlı hedeflere karşı yüksek etkinlik sunan L-OMTAS'ın ortaya koyduğu performans; savunma sanayimizin mühendislik yetkinliğini ve güvenlik güçlerimizin sahadaki operasyonel kabiliyetlerini güçlendiren çalışmaların önemli bir göstergesidir. Yerli ve milli sistemlerimizin geliştirilmesinde emeği bulunan ROKETSAN'ı ve tüm proje ekiplerini tebrik ediyoruz" denildi. Paylaşımda, atışı testi görüntülerine yer verildi.

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