  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Bursa'da yakalandı Verdikleri devlet nişanını geri aldılar Rütbelerini söktüler! ‘Türkiye ile bir kitabın iki ucu gibiyiz’ Birleşik Krallık’ın yeni rotası Türkiye İran-ABD müzakerelerini erteleme kararı! Kılıçdaroğlu’na skandal ‘arınma’ sorusu! Gazeteci değil trol ordusu Laikçi seküler yobazların engellemelerine rağmen Kadıköy’ün yeni simgesi olacak İlk kazma vuruldu Akit, Adalar’daki vurgunu ısrarla yazmıştı! Ruhsat ‘basit’ rüşvet büyük İstanbul'da 'LGBT dostu okul' skandalı! Sapık öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi! CHP’li Yarkadaş noktayı koydu! ‘Kırılan kapı da yok pencere de!’ Camiye sadece fasıklar karşı çıkar
Sağlık Sınırları aşan şifa eli: Türkiye’nin desteğiyle binlerce kalbe dokunuldu
Sağlık

Sınırları aşan şifa eli: Türkiye’nin desteğiyle binlerce kalbe dokunuldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sınırları aşan şifa eli: Türkiye’nin desteğiyle binlerce kalbe dokunuldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şam Kalp Hastanesi’nin 2025’in ilk beş ayında kalp pili ve bypass operasyonları başta olmak üzere binlerce hastaya kardiyoloji ve kalp cerrahisi hizmetleri sunduğunu belirtti.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin desteğiyle hizmet kapasitesi güçlendirilen Şam Kalp Hastanesi'ni ziyaret ettiklerini belirtti.

Hastanede yoğun bakımdan ameliyathanelere kadar kapsamlı sağlık hizmetinin sunulduğunu aktaran Memişoğlu, "2026 yılının ilk beş ayında girişimsel kardiyoloji, kalp pili uygulamaları, bypass ameliyatları ve görüntüleme hizmetleriyle binlerce hastaya şifa ulaştırıldı. Nerede şifa bekleyen bir can, nerede derman arayan bir insan varsa oraya iyilik taşımak bizim medeniyet vazifemizdir." ifadelerine yer verdi.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye ve işbirliklerini güçlendirmeye kararlıkla devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Memişoğlu, paylaşımında ziyarete ilişkin görüntülere de yer verdi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlıkta dünyaya en örnek ülkeyiz!
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlıkta dünyaya en örnek ülkeyiz!

Gündem

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlıkta dünyaya en örnek ülkeyiz!

Ankara-Şam hattında tarihi imza! Sağlık Bakanlığı Suriye rejimiyle resmen masaya oturdu!
Ankara-Şam hattında tarihi imza! Sağlık Bakanlığı Suriye rejimiyle resmen masaya oturdu!

Sağlık

Ankara-Şam hattında tarihi imza! Sağlık Bakanlığı Suriye rejimiyle resmen masaya oturdu!

Sağlıkta ve sosyal güvenlikte dünyada örnek ülkeyiz Küresel güç haline geldik
Sağlıkta ve sosyal güvenlikte dünyada örnek ülkeyiz Küresel güç haline geldik

Gündem

Sağlıkta ve sosyal güvenlikte dünyada örnek ülkeyiz Küresel güç haline geldik

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23