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Yemenli kadınlardan Zamar saldırısına uluslararası soruşturma talebi

Taiz ilinde kadınlar, Zamar kentinde hapishane niteliğindeki binaya düzenlenen ve 156 kişinin ölümüne neden olan hava saldırısı hakkında uluslararası soruşturma açılması talebiyle gösteri yaptı

07 Eylül 2019 Cumartesi 18:33
Yemenli kadınlardan Zamar saldırısına uluslararası soruşturma talebi

TAİZ (AA) - Yemen'in Taiz ilinde kadınlar, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ay başında Zamar kentinde hapishane niteliğindeki binaya yapılan ve 156 kişinin öldüğü hava saldırısı hakkında uluslararası soruşturma açılması talebiyle gösteri düzenledi.

Kaçırılanların Anneleri Derneği tarafından gösteri sırasında yapılan açıklamada, Zamar kentinde hapishane niteliğindeki binada bulunan zorla alıkonulmuş ve kaçırılmış onlarca kişinin ölümüne sebep olanlar hakkında uluslararası soruşturma açılması talebinde bulunuldu.

Olayın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen uluslararası toplumun sessizliğini bozmamasının kınandığı açıklamada, Husilerin onlarca Yemenliyi alıkoyduğu ve ailelerin bu kişileri ziyaret etmesine izin vermediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca kaçırılan ya da alıkonulanların serbest bırakılması istendi.

Husiler, 1 Eylül'de, alıkoydukları kişilerin tutulduğu hapishane niteliğindeki binaya koalisyon güçlerince düzenlenen saldırıda 50 kişinin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan perşembe günü yapılan açıklamada ise saldırıda ölenlerin sayısının 156'ya yükseldiği duyurulmuştu.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:33
  1. Taiz
  2. Yemen
  3. Zamar

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