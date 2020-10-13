  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemenli hükümet yetkilisinden, BAE'nin "işgal faaliyetlerine" direnme çağrısı
Aktüel

Yemenli hükümet yetkilisinden, BAE'nin "işgal faaliyetlerine" direnme çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 00:04:19 -
Yemenli hükümet yetkilisinden, BAE'nin "işgal faaliyetlerine" direnme çağrısı

SANA (AA) - Yemen hükümet yetkilisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülke topraklarını işgal faaliyetlerine direnilmesi çağrısında bulundu.

Yemen Enformasyon Bakanı Danışmanı Muhtar er-Rahbi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE'nin hükümetin mali kaynaklardan yararlanmasını engellemeye çalıştığını belirtti.

Şebve Valisi Muhammed Salih bin Adyu'nun, her fırsatta BAE güçlerinin, ilin doğusunda yer alan Balhaf doğal gaz tesisinden çıkmalarını istediğini hatırlatan Rahbi, BAE'nin ise doğal gaz ihracını önlemek için kasıtlı şekilde Balhaf tesisindeki çalışmaları askıya aldığını vurguladı.

BAE'nin hiçbir çağrıyı kabul etmediğini ve bazı işgal faaliyetlerine devam ettiğini belirten Rahbi, bu nedenle söz konusu faaliyetler karşısında direnmek ve onu bundan alıkoymak gerektiğini kaydetti.

İran destekli Husilerin Şebve'yi ele geçirmesinin ardından Balhaf Limanı ve ildeki petrol sahaları 2015'ten beri çalışmalarını durdurmuştu.

Husilerin limandan çıkarılmasının ardından BAE destekli güçler, 2017'den bu yana limanı kontrolü altında tutuyor ve yeniden faaliyete geçmesini engelliyor.

Yemen hükümeti, BAE'yi ülkede kendi çıkarlarına hizmet etmekle ve meşru güçlere muhalif paralel grupları silahlandırmakla suçlarken, bu ithamlar, Abu Dabi yönetimi tarafından reddediliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
Medya

Fatih Portakal yeni adresini açıkladı

FOX TV'den ayrılan haber spikeri Fatih Portakal, manipülasyon ve yalan haberlere Youtube kanalında devam edeceğini açıkladı.
Altın alacakları böyle uyardı: 23 Ekim'e dikkat
Ekonomi

Altın alacakları böyle uyardı: 23 Ekim'e dikkat

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. CNN Türk eski spikeri Beste Uyanık altın için kritik tarihin 23 Ekim olduğunu söyledi...
Sancar'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tehdit
Gündem

Sancar'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tehdit

CHP destekçisi Halk TV'de açıklama yapan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakı içinde yer aldıklarını bir kez daha gözler önüne serd..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay