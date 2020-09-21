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Aktüel Yemenli bakan, İran'ı "bölgeye terör ve kaos ihraç etmekle" suçladı
Aktüel

Yemenli bakan, İran'ı "bölgeye terör ve kaos ihraç etmekle" suçladı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 13:51:14 -
Yemenli bakan, İran'ı "bölgeye terör ve kaos ihraç etmekle" suçladı

ADEN (AA) - Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, İran'ı "düşmanca politikalarını genişletmek ve bölgeyi istikrarsızlaştırmak için terör ve kaos ihraç etmekle" suçladı.

İryani, ABD yönetiminin İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımları dün yeniden yürürlüğe koymasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yemen hükümetine bağlı SABA haber ajansında yer alan açıklamasında İryani, "Tahran rejimi nükleer anlaşmayı, bölgedeki güvenlik ve istikrarı bozmak amacıyla düşmanca politikalarını genişletmek, terör, kaos ve şiddeti ihraç etmek için kullandı." ifadelerine yer verdi.

İran'ı başta Yemen'deki Husiler ve Lübnan'daki Hizbullah olmak üzere bölgedeki milisleri silahlandırmakla suçlayan İryani, söz konusu silahlı milislerin enerji kaynakları ve nakliye yollarını hedef aldığını, uluslararası çıkarları tehdit ettiğini kaydetti.

İryani ayrıca Husilerin, Yemen halkını öldürmek ve Yemen'e barış getirmeye yönelik çabaları baltalamak için kullandığı silahların İran tarafından temin edildiğini ileri sürerek, Tahran'a silah satışı konusundaki kısıtlamaların sıkılaştırılması çağrısında bulundu.

ABD yönetimi dün İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında BMGK tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe soktuğunu açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tahran yönetimine uygulanan yeni yaptırımlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın Batılı ülkeler ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nda (JCPOA) belirtilen yükümlülüklere uymadığını savunarak, "Gösterilen tavizler tarih boyunca bu gibi rejimleri güçlendirmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Pompeo, bu nedenle ABD olarak BMGK tarafından iptal edilen yaptırımları 20 Eylül'den itibaren tekrar aktif hale getirdiklerini belirtmişti.

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