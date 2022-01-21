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Dünya Yemen'in kuzeyindeki hapishaneye düzenlenen hava saldırısında onlarca kişi öldü
Dünya

Yemen'in kuzeyindeki hapishaneye düzenlenen hava saldırısında onlarca kişi öldü

Yemen’in kuzeyindeki bir hapishaneye Suudi Arabistan destekli Arap koalisyonu tarafından düzenlenen hava saldırısında onlarca kişinin öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 21:35:00 -
Yemen'in kuzeyindeki hapishaneye düzenlenen hava saldırısında onlarca kişi öldü

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, hava saldırısının İran destekli Husilerin kontrolündeki Saada bölgesindeki Remand Hapishanesi'ne düzenlendiği kaydedildi.

Dün gece düzenlenen saldırı sonrası ölü ve yaralıların El-Cumhuriye Hastanesine nakledildiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre 70 kişinin öldüğü, 138 kişinin yaralandığı ifade edildi.

 

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