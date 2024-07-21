Yemen'in İsrail'e karşı mücadelesi Efendimiz'in (sav) hadis-i şerifini hatırlattı!

Yemen'in Tel Aviv'e düzenlediği operasyonlarla Gazzeli mazlumların yanında saf tutarak cihada başladı.

İsrail'in verdiği karşılığa rağmen geri adım atmayan Husiler, mücadelede kararlılık mesajı da verdi. Husiler tarafından yapılan açıklamada Yemen'in gücünü yüce Kur'an'dan aldığı ifade edilerek şöyle denildi:

"Sonuçları ne olursa olsun, Gazze'deki kardeşlerimize destek operasyonlarını durdurmayacak."

Yemen'in siyonistle mücadeledeki kararlığı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) Yemen halkıyla ilgili hadis-i şerifini gündeme getirdi.

Ebû Hureyre (r.a.) Efendimiz'in (sav) Yemen halkı ile ilgili sözlerini şöyle aktardı:

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"Nasr Suresi nazil olduğu zaman Allah'ın Resulü (sav) şöyle buyurdu:

Allahu ekber! Allah'ın yardımı ve fetih geldi! Yemen ehli geldi. Kalbi mütehassıs bir kavim. İman, Yemenlidir; fıkıh, Yemenlidir; hikmet, Yemenlidir. Rabbimizin nefesinin Yemen cihetinden (geldiğini) duyuyorum!