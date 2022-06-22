  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yemen'de iki ilde düzenlenen saldırılarda 9 asker öldü
Dünya

Yemen'de iki ilde düzenlenen saldırılarda 9 asker öldü

Yemen'in Şebve ve Ebyen kentlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 9 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 22:29:00 - 2022-06-22 22:34:30
Yemen'de iki ilde düzenlenen saldırılarda 9 asker öldü

Yemen ordusuna bağlı Cumhurbaşkanlığı Koruma Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ebyen'e bağlı Zencebar'ın doğusunda bir askeri araca kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı kişilerce saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırganların araçtaki 5 askerden 3'ünü öldürdüğü, 2'sini kaçırdığı ifade edilen açıklamada, kaçırılan 2 askerin de daha sonra öldürüldüğü aktarıldı.

Ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde de silahlı kişilerin bir kontrol noktasına saldırı düzenlediği kaydedildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, olayda 4 asker hayatını kaybetti, 5'i yaralandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Ebyen ve Şebve kentleri, hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Her iki kentte daha önce düzenlenen benzer saldırıları El-Kaide üstlenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23