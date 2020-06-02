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Aktüel

Yemen'in geçici başkenti Aden'de bir gazeteci öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:47:04 -
Yemen'in geçici başkenti Aden'de bir gazeteci öldürüldü

İSTANBUL (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'de bir gazeteci, meçhul kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Nebil Hasan el Kuayti adındaki foto muhabiri, Aden'deki Dar Saad bölgesindeki evinin yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkan Yardımcısı Hani bin Berik de Twitter hesabından Kuayti'nin öldürülmesine tepki göstererek "şehitlerimiz için başaracağız" paylaşımında bulundu.

GGK'ya bağlı ayrılıkçı güçler, 26 Nisan'da geçici başkent Aden de dahil olmak üzere Yemen'in güney vilayetlerinde tek taraflı bir özerklik ilanında bulunmuştu.

Bu adımdan sonra Yemen hükümeti güçleriyle ve GGK milisleri arasında şiddetli çatışmalar patlak vermişti.

Yemen'de bir yandan İran destekli Husiler bir yandan da BAE destekli GGK ile mücadele nedeniyle gün geçtikçe parçalanma derinleşiyor.





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