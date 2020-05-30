Yemen'e koruyucu malzeme taşıyan uçak Sana'ya ulaştı

SANA (AA) - Yemen'in yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek için koruyucu malzeme taşıyan Birleşmiş Milletler (BM) uçağı Sana'ya ulaştı.



BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen'de artan Kovid-19 vakaları karşısında sağlık çalışanlarına destek için koruyucu malzeme taşıyan UNICEF uçağının Sana Havalimanı'na indiği belirtildi.



Yardımların sağlık çalışanları için koruyucu maske, kıyafet, ayakkabı gibi malzemelerden oluştuğu ifade edilen açıklamada, bunların 1600 sağlık çalışanının 3 aylık ihtiyacını karşılayacak yeterlilikte olduğu aktarıldı.



Açıklamada, bunların yanı sıra yetersiz beslenme tedavisi için destek ve ilaç taşıyan yardımların kara yoluyla ulaştırılmak üzere yolda olduğu kaydedildi.



Yemen'de 12 milyon çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyduğu, 500 bininin ise yetersiz beslenme sorunu yaşadığı aktarıldı.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, virüs sebebiyle 65 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 283'e yükseldiğini açıklamıştı.

Söz konusu rakamlar, Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerdeki vakaları kapsarken, Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.