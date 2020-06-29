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Yemen'deki Husiler Marib ve El-Beyda'da stratejik bölgeleri ele geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-29 20:10:14 -
Yemen'deki Husiler Marib ve El-Beyda'da stratejik bölgeleri ele geçirdi

BEYDA (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, Marib ve El-Beyda vilayetlerinde stratejik bölgeleri ele geçirdiklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı basın açıklamasında, son 3 günde Marib ve Beyda'da yaklaşık 400 kilometrelik alanda kontrolü sağladıklarını belirtti.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait silah depoları ve zırhlı araçların ele geçirildiğini, 20'ye yakın aracın da kullanılamaz hale getirildiğini ifade eden Seri, Yemen hükümetine bağlı güçlerden ölü, yaralı ve esirler olduğunu sözlerine ekledi.

Husilerin ele geçirdiği bölgelerin Yemen ordusunun ana karargahı ve hükümetin kuzey bölgelerindeki son kalesi konumundaki petrol kenti Marib sınırına yakınlığından dolayı stratejik öneme sahip olduğu aktarıldı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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