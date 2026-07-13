MEB'in tercih danışmanlığı devrede Doğru tercihi yapmak artık daha kolay

Sayan, öğrenci ve velilerin taleplerini ayrıntılı şekilde dinlediklerini ifade ederek, "Rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerin LGS puanları, ortaokul başarı puanları, hedefleri ve beklentilerini birlikte değerlendirerek kendilerine en uygun tercih listesini hazırlamalarına destek oluyor. Öğrencinin isteği ve velinin değerlendirmesi bizim için büyük önem taşıyor." dedi. Sincan'da 51 tercih danışmanlığı biriminin hizmet verdiğini dile getiren Sayan, öğrencilerin ister kendi okullarındaki rehber öğretmenlerden isterlerse Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nden destek alabildiğini kaydetti. Sayan, yerleştirme sonuçlarının 5 Ağustos'ta açıklanacağını anımsatarak, "Sonuçların ardından başlayacak nakil döneminde de öğrenciler ve veliler yine bize başvurabiliyor. Bu süreçte de puanlarına uygun okul tercihleri konusunda kendilerine rehberlik etmeyi sürdürüyoruz." diye konuştu.