MEB'in tercih danışmanlığı devrede Doğru tercihi yapmak artık daha kolay
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapacak öğrencilerin doğru ve bilinçli kararlar almasını desteklemek amacıyla Türkiye genelinde oluşturulan tercih danışmanlığı birimleri aracılığıyla rehberlik hizmeti vermeye başladı. Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde lise adaylarına yönelik kurulan "tercih danışmanlığı" birimine gelen lise adayları, istedikleri okullar için yapacakları tercihler hakkında rehber öğretmenlerle görüşmeler yapıyor.