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Yemen'deki Husiler koalisyon güçlerinin saldırıları nedeniyle telefon ve internetin kesildiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-06-19 19:14:11 -
Yemen'deki Husiler koalisyon güçlerinin saldırıları nedeniyle telefon ve internetin kesildiğini duyurdu

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırıları nedeniyle 3 kentte telefon hatları ile internetin kesildiğini duyurdu.

Husilere bağlı SABA ajansında yer alan haberde, koalisyon güçlerinin son 2 günde Sana, Amran ve Cevf'teki baz istasyonlarını hedef aldığı, bu şehirlerdeki 15'ten fazla ilçede telefon hatları ile internetin kesildiği belirtildi.

Söz konusu kentlerdeki Husi yetkililer ise baz istasyonlarının dağlık ve yüksek yerlerde olması nedeniyle arızaların giderilmesinin zaman alacağını aktardı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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