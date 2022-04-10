  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yemen'deki Husiler: BM, Hudeyde açıklarındaki Safer petrol tankeri için operasyon planı sunmadı
Dünya

Yemen'deki Husiler: BM, Hudeyde açıklarındaki Safer petrol tankeri için operasyon planı sunmadı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler'in (BM), Hudeyde kenti açıklarında çevre felaketine yol açma ihtimali olan Safer petrol tankeri için bir operasyon planı sunmadığını belirterek bunun yansımaları konusunda uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 07:17:00 -
Yemen'deki Husiler: BM, Hudeyde açıklarındaki Safer petrol tankeri için operasyon planı sunmadı

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'nın haberine göre, Acil Bakım Anlaşmasının Uygulanması ve Safer Petrol Tankerinin Kapsamlı Değerlendirmesinden Sorumlu Denetim Komitesi Başkanı İbrahim es-Serraci, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Serraci, BM'nin, imzalanmasının üzerinden bir aydan fazla bir süre geçmesine rağmen, Safer petrol tankerine ilişkin mutabakat muhtırasında öngörülen operasyonel planı sunmadığını ifade etti.

Mutabakat zaptının, BM'nin bir operasyon planı hazırlamasını öngördüğünü, ancak bunun henüz gerçekleşmediğini dile getiren Serraci, operasyon planının teslim edilmesindeki gecikmeyi, BM'nin üzerinde anlaşılan şeye bağlılığının olumsuz bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Serraci, tankerin durumunun sürekli kötüye gittiği uyarısında bulunarak Kızıldeniz'de olası bir felaketi önlemek için taahhütlerin yerine getirilmesinin hızlandırılması gerektiğini belirtti.

BM'den konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

BM, 8 Nisan'da, "saatli bomba" uyarısı yaptığı tankerin boşaltılabilmesi için 80 milyon dolar fon çağrısında bulunmuştu.

Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde ili açıklarında çevre felaketine yol açma ihtimali bulunan Safer petrol tankeri konusunda BM ile 6 Mart'ta bir mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu.

Hudeyde açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş tankerden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, bu sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olduğu konusunda uzun süredir uyarıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay