0553 313 94 23

Yemen'deki hapishane saldırısında ölü sayısı 156'ya yükseldi

05 Eylül 2019 Perşembe 20:44
Yemen'deki hapishane saldırısında ölü sayısı 156'ya yükseldi

SANA (AA) - Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Zamar kentinde hapishane niteliğindeki binaya düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 156'ya yükseldiğini duyurdu.

El-Mesire kanalının haberine göre, Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Eylül'de gerçekleştirilen hapishane saldırısında ölenlerin sayısının 156'ya yükseldiği, 50 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığından bir yetkili, salı günü yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de gerçekleştirilen hapishane saldırısının ardından 123 kişinin cesedine ulaşıldığını ve arama çalışmalarının devam ettiğini aktarmıştı.

Husiler, 1 Eylül'de, alıkoydukları kişilerin tutulduğu hapishane niteliğindeki binaya koalisyon güçlerince düzenlenen saldırıda 50 kişinin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) sosyal medya hesabından 2 Eylül'de yapılan açıklamada da Arap Koalisyonunun Zamar kentindeki saldırılarında 100'den fazla kişinin öldüğü duyurulmuştu.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 20:44
  1. hapishane
  2. ölü sayısı 156'ya yükseldi
  3. saldırı
  4. Yemen
  5. Zamar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Suspended" sergisi açıldı
    1. "Suspended" sergisi açıldı
    2. Traktörün altında kalan çocuk hayatını..
    3. ABD'de kritik gelişme! Tehlike üst..
    4. AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini'den..
    5. Karısını öldüren adam Ankara’da..
    6. Afganistan'da bomba yüklü araçla..
    7. VEDAŞ, borcu olan belediyenin..
    8. Badem ağaçlarını ilaçlamak isterken..
    9. Kuzey Kore, BM'den ülkedeki yardım..
    10. Yemen'deki hapishane saldırısında ölü..
    11. Bodrum’da oltasına takılan balığı..
    12. "Lübnan'da ekonomik durum çok kötü"
    13. İŞKUR TYP başvuru nasıl yapılır? İŞKUR..
    14. Senegal'de başörtüsünü yasaklayan..
    15. AK Partili vekilden Burhan Kuzu'ya..
    16. Sağlık Bakanlığından "ambulans..
    17. Boris Johnson'dan Brexit için "sonuna..
    18. Boşanma aşamasındaki eşini öldüren..
    19. ’Sahte bahis’ çetesi operasyonunda 15..
    20. Fatih Terim'in kızından çok sert tepki!
    21. Hatayspor’da milli ara sona erdi
    22. Köpeğe ateş ederken kuzenini öldürdü
    23. Fransa’da hastanede skandal ölüm
    24. Yol kapatan HDP'li belediye başkanı..
    25. Ümit milli taekwondoculardan 3 gümüş
    26. Sağlık Bakanlığından “Ambulanslara..
    27. TFF Tahkim Kurulu, Seri'nin cezasını..
    28. Kayserispor hazırlık maçı..
    29. ABD'de büyük şok! Trump, kritik ismin..
    30. Gençlerbirliği'nde yenileme günü
    Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı? Görüntüler yayınlandı
    Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı? Görüntüler yayınlandı
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'