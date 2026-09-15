Domuzcu Canan’a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 8 aya kadar hapis istendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Her kim beytülmale el uzatıyorsa kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur” paylaşımını alıntılayarak, “Bizim de boynumuzun borcu… Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır” ifadelerini kullanan CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılanmasına devam edildi.

Eşiyle domuz etli ziyafetin fotoğrafını çekerek "7 dakika önce bu tabakta 1/4 domuz vardı" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra ismi ‘Domuzcu Canan’a çıkan Kaftancıoğlu, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında hakkındaki suçlamaya karşı savunma yaptı.

Kaftancıoğlu, hangi sözünün hakaret olarak değerlendirildiğini anlayamadığını belirterek, “O nedenle nasıl savunma yapacağımı da bilmiyorum” dedi.

BELKİ DE SİYASİ HAYATIMDA İLK KEZ KENDİSİNE KATILDIM

Soruşturmaya konu paylaşımında Erdoğan’ın kullandığı ifadeleri alıntıladığını belirten Kaftancıoğlu, kendi sözleriyle Cumhurbaşkanı’nın açıklaması arasında aynı yönde bir anlam bulunduğunu savundu.

Kaftancıoğlu, “Siyasi olarak belki de ilk kez kendisine katılmışım ve alıntılayıp tweet atmışım. O zaman hakkımda suç duyurusunda bulunan kişiye de ‘hakaret’ davası açılması lazım” diye konuştu.

Paylaşımında Erdoğan’ın sözlerini değiştirmediğini söyleyen Kaftancıoğlu, “Birebir aynısını alıntılayıp yazdım. Hakaret olmadığını biliyorum, söylediğim şey hakikat, tıpkı şimdi söylediğim gibi” ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, söz konusu ifadelerin suç oluşturduğu kabul edilirse aynı değerlendirmenin Erdoğan’ın paylaşımı için de yapılması gerektiğini savunarak, “Bu ifadeler ‘hakaret’ sayılacaksa, o zaman Cumhurbaşkanı’nın da aynı kastı olduğunu belirtmek isterim” dedi.

Kaftancıoğlu’nun avukatları da suçlamaya konu edilen paylaşımda hangi kelime veya cümlenin hakaret oluşturduğunun ortaya konulamadığını savundu.

CUMHURBAŞKANI'NIN AVUKATLARI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Davaya katılan sıfatıyla yer alan Erdoğan’ın avukatları ise Kaftancıoğlu’nun paylaşımındaki ifadelerin Cumhurbaşkanı’nı hedef aldığını ve hakaret niteliği taşıdığını savundu. Erdoğan’ın avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini bildirerek Kaftancıoğlu’nun cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Kaftancıoğlu’nun paylaşımını sosyal medya hesabından herkesin erişimine açık şekilde yaptığını belirterek, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kaftancıoğlu’nun avukatları, savcının mütalaasına karşı ayrıntılı yazılı savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep etti. Talebi kabul eden hakim, duruşmayı 10 Aralık’a erteledi.