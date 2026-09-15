  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Masadaki o kuralı federal yargıç bakın nasıl yerle bir etti! ABD'de yabancı öğrenci ve basın mensuplarına vize yok Selvi: Mansur Yavaş cezaevinden korkuyor! Yavaş: Selvi hayal görüyor Petrol canavarı Trump’a gözdağı! Brezilya'dan ABD'ye naş naş Fidan’dan Azerbaycan'da kritik mesajlar: Savaşın Karadeniz’e yayılmasını kabul etmiyoruz İstanbul’un göbeğinde çatışma: Döviz bürosunda 4 kişi vuruldu Ahlaksızlara gözaltı: Adliye önünde sapkın LGBT azgınlığı Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! İşte sebze meyve fiyatlarında dönen dolaplar AK Partili Meclis Üyesi, Nuri Aslan’ın maskesini indirdi! ‘Kocan nerede’nin gerçeği işte burada Şara'dan halkına müjde: 'Bir yıl içinde 2010 yılındaki...' Sağlık sistemini eleştirenlere kapak olsun! İngiltere'de tanısı yok Türkiye'de tedavisi var
Dünya Almanya-Irak görüşmesinde Hürmüz krizi masada! Merz’den İran’a sert çağrı
Dünya

Almanya-Irak görüşmesinde Hürmüz krizi masada! Merz’den İran’a sert çağrı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Almanya-Irak görüşmesinde Hürmüz krizi masada! Merz’den İran’a sert çağrı

Almanya Başbakanı Merz ile Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin Berlin’deki görüşmesinde Hürmüz Boğazı’ndaki kriz ve bölgesel gerilim öne çıktı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin Fransa’nın ardından Avrupa turunun ikinci durağı olan Berlin’de, Almanya-Irak ilişkilerinin yanı sıra Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim de masaya yatırıldı.

 

Başbakan Merz, konuğu ile görüşmelerinde Irak ile Almanya arasındaki ilişkilerin önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceğini konuştuklarını, bu kapsamda Alman-Irak Eylem Planı'nı somutlaştırdıklarını söyledi. Merz, "Almanya, güçlü ve gelişen bir Irak’tan yana. Almanya ile Irak arasında ekonomi ve enerji alanlarında işbirlikleri artıyor. Ticaretimiz canlanıyor. Bu durum her iki tarafın da yararına. Alman ve Avrupa ekonomisinin Irak'ta güçlü bir varlık gösterebilmesi için elverişli şartlar gerekli" dedi.

 

Hürmüz Boğazı yorumu

Hürmüz Boğazı’ndaki son durum ile İran’ın buradaki ablukasını kaldırması konusunda da değerlendirmelerde bulunduklarını kaydeden Merz, Tahran yönetiminin bölgedeki istikrarı bozan faaliyetlerinin sona ermesi gerektiğini söyledi. Merz, "İran Hürmüz Boğazı’ndaki ablukasına nihayet son vermeli. Her şeyden önce askeri ve nükleer programını durdurması gerekiyor. İran'ı bu çatışmayı Irak’a taşımamaya çağırıyoruz. Tahran’ın bölgedeki vekil güçlerine verdiği destek de sona ermeli" dedi.

 

Merz, Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki kritik Mocha şehri ile limanını ve Babülmendep Boğazı’nda yer alan Perim Adası dahil bazı adaları ele geçirmelerine ilişkin gelişmelerle ilgili olarak, "Endişeyle izliyoruz. Husiler artık Babülmendep Boğazı çevresindeki stratejik konumları kontrol ediyor ve Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine saldırıyor. Bu durum uluslararası enerji piyasalarındaki durumu daha da kötüleştiriyor. Uluslararası toplum Kızıldeniz’deki deniz taşımacılığını rehin almasına izin veremez. Avrupa Birliği içinde ve bölgedeki ortaklarımızla, sizlerle de istişare halindeyiz. Birlikte katkıda bulunabileceğimiz konular var" dedi.

 

“İki ülke arasında ekonomik köprüler kurmak ve güçlendirmek istiyoruz”

Irak Başbakanı Ali Zeydi de ülkesi ile Almanya arasındaki ilişkinin zamanın ötesine geçen ve karşılıklı saygıya dayanan olağanüstü bir ilişki olduğunu kaydetti. Zeydi, "İki ülke arasında ekonomik köprüler kurmak ve güçlendirmek istiyoruz. Almanya’dan Irak’a teknoloji transferi önemli. Irak’ta çok fazla hammadde ve iş gücü var ancak teknolojiye ve Alman uzmanlığına ihtiyaç duyuluyor. Bu ortaklık tek taraflı bir ortaklık olmayacak. Bu, ikimiz arasında iki taraflı bir ortaklık ve karşılıklı bir alışveriş olacaktır. Enerji rezervlerine sahibiz. Irak hükümeti ile Almanya hükümeti arasında Almanya’ya ham petrol ihracatı konusunda anlaşmalar yapabiliriz ve Irak Almanya'dan teknoloji ve ekipman satın alacaktır" dedi.

 

Almanya’nın ve Irak’ın Orta Doğu’daki gerginliğin tırmanmasını durdurmak, İran ile ABD arasındaki çatışmaya bir çözüm bulmak için büyük bir istek duyduklarını kaydeden Irak Başbakanı, "Bu sorun, sadece iki ülke arasındaki bir sorun değil, tüm dünyayı ve mağdur ülkeleri ilgilendiriyor. Irak petrol ürünlerini ihraç edemediği için en kötü şekilde etkilenmiştir. Bu durum petrol piyasalarında da hissedilmektedir. Vatandaşlar da bunu hissetmektedir" dedi.

 

Irak’ın ham petrol ihracatı yaptığı güzergahları ve ülkeleri çeşitlendirmek istediklerini belirten Zeydi, "Avrupa’ya açığız. Genel olarak herkese açığız. Vizyonumuz, üretimimizi ikiye katlamaktır. Bu, ihtiyaç duyulan miktarın büyük bir kısmını karşılayacaktır. Bunun yarısı Avrupa'ya ve batıya gidecektir. Planımız budur" ifadelerini kullandı.

'Almanya nereye gidiyor?'
'Almanya nereye gidiyor?'

Dünya

'Almanya nereye gidiyor?'

Almanya kapımıza geldi! Alman Bakan açık açık ilan etti: "Türkiye güvenilir bir ortaktır!"
Almanya kapımıza geldi! Alman Bakan açık açık ilan etti: "Türkiye güvenilir bir ortaktır!"

Gündem

Almanya kapımıza geldi! Alman Bakan açık açık ilan etti: "Türkiye güvenilir bir ortaktır!"

Almanya’da akaryakıt fiyatlarında rekor! Togg’u benzinli sanan Özlem Gürses’e gelsin
Almanya’da akaryakıt fiyatlarında rekor! Togg’u benzinli sanan Özlem Gürses’e gelsin

Gündem

Almanya’da akaryakıt fiyatlarında rekor! Togg’u benzinli sanan Özlem Gürses’e gelsin

Almanya’da okulda gizemli rahatsızlık: 101 öğrenci etkilendi
Almanya’da okulda gizemli rahatsızlık: 101 öğrenci etkilendi

Dünya

Almanya’da okulda gizemli rahatsızlık: 101 öğrenci etkilendi

Almanya’da feci uçak kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Almanya’da feci uçak kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Gündem

Almanya’da feci uçak kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23