Yalova’da 7 araç birbirine girdi: 11 yaralı
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İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Yalova kesiminde 5 otomobil, bir otobüs ve bir tırın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki Kılıç Kavşağı’nda, Bursa istikametinde seyreden 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE ÇIKARDI
Altınova ve Çiftlikköy itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan bazı kişileri bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazaya karışan araçlar ise çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.