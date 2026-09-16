  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teröristlerin psikolojisi bozuldu! Siyonist asker intihar etti LGBT’lilere operasyona karşı utanç yazı! Taşgetiren yine kılçıklığını yaptı 97 parçanın 78'i altın çıkmadı! Kara Haydar'ın 'altın şovu' bilirkişiye takıldı HAVELSAN ve İŞKUR’dan dev iş birliği: Milli yazılım KOVAN için nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek Bakan Güler: Türkiye tarihi bir yolculuğa başladı Beştepe’den vesayet odaklarına tarihi veto! AK Parti Sözcüsü Çelik Meclis’in önündeki dev ödevi ilan etti! İstanbul’un göbeğinde korku dolu dakikalar! Alev topuna dönen İETT trafiği kilitledi! Suriye lideri Şara bir kez daha vurguladı! ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde oldu’ Daha da beter olun! Katiller ordusunda para krizi AK Partili Gül’den önemli mesajlar! ‘Başkan Erdoğan aday olabilir’
Yerel Yalova’da 7 araç birbirine girdi: 11 yaralı
Yerel

Yalova’da 7 araç birbirine girdi: 11 yaralı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yalova’da 7 araç birbirine girdi: 11 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Yalova kesiminde 5 otomobil, bir otobüs ve bir tırın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki Kılıç Kavşağı’nda, Bursa istikametinde seyreden 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE ÇIKARDI

Altınova ve Çiftlikköy itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan bazı kişileri bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar ise çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23