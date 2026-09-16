İran'da 17 Afgan göçmen susuzluktan öldü!

İran’ın Afganistan sınırında, aralarında küçük çocukların da bulunduğu en az 17 Afgan göçmenin aşırı susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İnsan hakları haber kuruluşu Haalvsh’in aktardığına göre olay, 10 Eylül Perşembe günü Saravan ilçesindeki Rotak sınırında bulunan Mak-Sohte bölgesinde meydana geldi. Göçmenlerin bölgede yaşanan aşırı susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Cenazeler bulunduktan sonra, Saravan'daki yerel morgda yeterli kapasite bulunmaması nedeniyle Haş'a nakledildi.

Hayatını kaybedenler arasında Afganistan'ın Bağlan ilinde aynı aileye mensup beş kişi de bulunuyordu.

Bu kişilerin 45 yaşındaki bir anne ile 22, 18, 16 ve 14 yaşlarındaki dört kızı olduğu ifade edildi.

Yerel kaynaklar, ölenler arasında 14 yaşından küçük en az altı çocuğun bulunduğunu bildirdi.

Görgü tanıkları ve yakınları, grubun geçiş güzergahında suyunun tükendiğini, bunun sonucunda bazı kadın ve çocukların birbirlerine yakın noktalarda ağır susuzluk nedeniyle yere yığılarak hayatını kaybettiğini söyledi.

Aileler, olaydan haberdar olduktan sonra cenazelerin yalnızca bir bölümünü alıp nakledebildi. Lojistik imkanların yetersizliği nedeniyle diğer cenazeler ise bulunduğu yerden çıkarılamadı.

Yerel kaynaklara göre, olayın üzerinden dört gün geçmesine rağmen yakınları hala hayatını kaybedenlerin cenazelerinin nakli ve defin işlemlerini organize etmekte güçlük çekiyor.

İran'daki Afgan göçmenlerin oldukça zor şartlar yaşadığı biliniyor. Daha önce İran içinde ve sınır hattında çok sayıda Afgan göçmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Mepa News