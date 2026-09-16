Süt alırken artık buna dikkat! Bakan Yumaklı yeni kuralları açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği'nde önemli değişikliklere gitti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemelerin gıda güvenilirliğini sağlamak, tüketicinin yanıltılmasını engellemek ve işletmeler arasındaki haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla hazırlandığını açıkladı.

“Süt bazlı içecek” tanımı kaldırıldı

Yeni düzenlemeyle daha önce son ürünün en az yüzde 50'sinin içme sütünden oluştuğu ürünler için kullanılan “süt bazlı içecek” tanımı Tebliğ'den çıkarıldı.

Yumaklı, piyasada bu isimle satışa sunulan ürün bulunmadığını, süt içeren ürünlerin “çeşnili/aromalı içme sütü” veya “süt içeren içecek” şeklinde tanımlandığını belirtti.

Sütlerde yağ sınıflandırması değişti

Tüketiciyi yakından ilgilendiren değişikliklerden biri de sütlerin yağ oranlarında yapıldı.

Önceki uygulamada tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız sınıflarına girmeyen ürünler, etiketlerinde yağ yüzdesi belirtilerek farklı ara sınıflarla satışa sunulabiliyordu.

Yeni düzenlemeyle içme sütlerinde sınıflandırma tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız olmak üzere dört kategoriye ayrıldı.

Bu sınıflandırmanın dışında farklı bir yağ sınıflandırması yapılması yasaklandı.

Şekere ilk kez üst sınır

Çeşnili içme sütlerinde kullanılacak toplam çeşni miktarına da ilk kez alt sınır getirildi. Buna göre toplam çeşni oranı kütlece en az yüzde 1 olacak.

İçme sütlerine ilave edilebilecek şeker miktarı ise en fazla yüzde 5 ile sınırlandırıldı. Üründeki toplam şeker oranı da en fazla yüzde 9,5 olabilecek.

Glukoz ve fruktoz şurubuna izin yok

Düzenlemeyle içme sütlerine eklenecek şeker türlerine ilişkin de yeni kurallar getirildi.

Buna göre kullanılabilecek şeker; Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği'nde tanımlanan yarı beyaz şeker, beyaz şeker ve ekstra beyaz şekerle sınırlandırıldı.

İçme sütlerine sakkaroz dışında glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevlerinin eklenmesi engellendi.

Aroma verici olarak ise yalnızca doğal aroma vericiler kullanılabilecek.

Her sütün üzerine “doğal” yazılamayacak

Yeni düzenlemenin dikkat çeken bir başka maddesi de ambalajlardaki “doğal” ifadesi oldu.

Buna göre yalnızca tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde “doğal” ifadesi kullanılabilecek. Bu ifadeyi taşıyan ürünlerde katkı maddesi, çeşni, aroma verici veya başka ilave bileşen bulunamayacak.

Laktozsuz veya laktozu azaltılmış içme sütlerinde de “doğal” ifadesine yer verilemeyecek.

İşletmelere 31 Mart 2027'ye kadar süre

Tebliğin yayımlanmasından önce faaliyet gösteren gıda işletmelerine yeni kurallara uyum sağlamaları için geçiş süresi tanındı.

İşletmelerin 31 Mart 2027 tarihine kadar yeni düzenlemelere uygun hale gelmesi gerekecek.

Bakan Yumaklı, tüketicilerin yanıltılmasının engellenmesi ve gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.