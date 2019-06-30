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Yemen'deki çatışmaların kurbanı oldular! 7 bin 500'den fazla çocuk...

Yemen'de 2013 yılından bu yana 7 bin 500'den fazla çocuk bombardıman, çatışma, intihar saldırıları, mayınlar ya da diğer patlayıcı silahlar nedeniyle öldü veya yaralandı.

30 Haziran 2019 Pazar 01:22
Yemen'deki çatışmaların kurbanı oldular! 7 bin 500'den fazla çocuk...

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yayınladığı raporda, Yemen'de 5 buçuk yılda hava saldırıları, bombardıman, çatışma, intihar saldırıları, mayınlar ya da diğer patlayıcı silahların 7 bin 508 çocuğun ölümü ya da yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

Raporda, 1 Nisan 2013 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Yemen'de çocuklara karşı çok ağır ihlallerin yaşandığı, çocuk ölümleri ve yaralanmalarının bu ihlallerin başında geldiği, bu dönemde 3 bin 34 çocuğun da Husiler ve hükümet tarafından çatışmalarda kullanıldığı vurgulandı.

Yemen'de ayrıca 340 erkek çocuğunun çatışan taraflardan biriyle bağlantısı olduğu suçlamasıyla gözaltına alındığının, çoğu rapor edilmediğinden sadece 11 tecavüz ve cinsel şiddet vakasının doğrulandığı kaydedildi.

BM'nin raporunda ayrıca 5 buçuk yılda insani yardımdan mahrum bırakılan çocuk sayısının çok yükseldiği, bu tür 828 olayın teyit edildiği, yanı sıra 345 okulun kısmen hasar gördüğü ya da yıkıldığı, 258 okulun askeri amaçlarla kullandığı kaydedildi.

 

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 01:22
  1. Yemen
  2. Antonio Guterres
  3. çocuk ölümleri ve yaralanmaları

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