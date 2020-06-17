Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi: Sada'daki saldırılar korkunç ve haksız

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Sada iline düzenlediği hava saldırılarını "korkunç ve haksız" olarak nitelendirdi.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, 15 Haziran'da Sada'nın Şeda ilçesine düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk en az 12 kişinin öldüğü belirtildi.

BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande de yaptığı açıklamada, "Bu korkunç ve haksız saldırılarda hayatını kaybedenlerin sevdikleri ve ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Yemen'in barışa ihtiyaç duyduğunu, insani yardım örgütlerinin fonlarının tükendiğini ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayıldığını belirten Grande, yardıma muhtaç milyonlarca Yemenli'nin tehlikede olduğunu kaydetti.

Açıklamada, BM'nin Kovid-19 salgını nedeniyle yaptığı ateşkes çağrılarına rağmen Yemen'de savaşın devam ettiği, geçen ocak ayından bu yana yaşanan çatışmalarda 800'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerinin önceki gün ülkenin kuzeyindeki Sada iline düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini duyurmuştu.