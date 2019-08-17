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Yemen'deki ayrılıkçı güçlerden "Stratejik noktalardan çekilmedik" açıklaması

Güney Geçiş Konseyi sözcüsü Nizar Heysem:- "Koalisyon ülkeleriyle varılan anlaşma çerçevesinde vatandaşların gündelik hayatıyla bağlantılı bazı kamu hizmet binaları teslim edildi. Kışlalar ile diğer stratejik noktalardan çekilmedik"

17 Ağustos 2019 Cumartesi 20:01
Yemen'deki ayrılıkçı güçlerden "Stratejik noktalardan çekilmedik" açıklaması

ADEN (AA) - Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi, bağlı güçlerin geçici başkent Aden'de ele geçirdiği kışlalar ile önemli stratejik noktalardan değil, sadece kamu hizmet binalarından çekildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu güçlerinin, "Güney Geçiş Konseyi'nin, Aden'deki hükümet binalarından çekilmeye başladığı" yönündeki açıklamalarına Konsey'den yanıt geldi.

Konsey'in sözcüsü Nizar Heysem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu, tam anlamıyla bir çekilme değildi. Koalisyon ülkeleriyle varılan anlaşma çerçevesinde vatandaşların gündelik hayatıyla bağlantılı bazı kamu hizmet binaları teslim edildi. Kışlalar ile diğer stratejik noktalardan çekilmedik." ifadelerini kullandı.

Arap koalisyonuyla özellikle Merkez Bankası, Cumhuriyet Eğitim Hastanesi ve yargı kompleksi konusunda vatandaşların gündelik hayatını aksatmayacak ortamı hazırlamaya çalıştıklarını belirten Heysem, "Bu hizmet binaları konusunda zaten bir anlaşmazlık yok. Bunların güvenliği, Arap koalisyonu ile Konsey tarafından ortaklaşa sağlanacak." diye konuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin ele geçirdikleri yerlerden çekilmeye başladığı bildirilmişti.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Güney Geçiş Konseyi birliklerinin bazı hükümet binalarından çekildiğini belirtmişti.

Yemen hükümetinden başka bir yetkili ise Güney Geçiş Konseyinin teslim ettikleri yerleri birkaç saat sonra geri aldığını öne sürmüştü.

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 20:01
  1. Güney Geçiş Konseyi
  2. Yemen

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