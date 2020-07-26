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Aktüel

Yemen’de yerlerinden edilenleri sel vurdu

Yeniakit Publisher
2020-07-26 15:20:44 -
Yemen’de yerlerinden edilenleri sel vurdu

İSTANBUL (AA) - Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce vilayetinde şiddetli yağışın yol açtığı selde 2 kişi öldü.

İran destekli Husilere ait SABA ajansının haberine göre, Hacce vilayetine bağlı Beni Kays ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış, ülkede yaşanan çatışmalardan kaçarak ilçeye yerleşen sığınmacıların bulunduğu bölgeyi vurdu.

Selde 50 çadır akıntıya kapılırken, aynı aileden 1 ebeveyn ve 1 çocuk öldü, 1 çocuk ise kayboldu.

Ülkenin önemli bir kısmında gelecek 24 saatte yağışın daha da şiddetlenmesi bekleniyor.

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