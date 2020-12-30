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Dünya Yemen'de yeni kabine üyelerini hedef aldılar! Patlama sonrası ölü ve yaralılar var
Dünya

Yemen'de yeni kabine üyelerini hedef aldılar! Patlama sonrası ölü ve yaralılar var

Yemen'de sular durulmuyor. Yeni kabine üyelerinin ülkeye girişi sırasında patlama meydana geldi. Olayda bir bakanın öldüğü tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:32:00 - 2020-12-30 14:43:23

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi.

Olayda İnsan Hakları Bakanı'nın da hayatını kaybettiği bilgisi gelen ilk haberler arasında.

Televizyonların canlı yayınına yansıyan patlamanın havan saldırısı sonucu gerçekleştiği yönünde bilgiler var.

İlk belirlemelere göre patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 20 yaralı olduğu bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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