Yemen'de yeni göç dalgası

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yemen'in batı kıyısında şiddetlenen çatışmalar nedeniyle 100 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini, 2 bin 400'den fazla kişinin ise Cibuti'ye geçtiğini açıkladı.

Yemen'in batı kıyılarında Husiler ile Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi, 100 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edilmesine yol açtı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, ülkenin batı kıyısındaki çatışmaların hızla tırmanması nedeniyle 100 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, binlerce kişinin ise güvenlik arayışıyla deniz yoluyla Cibuti'ye geçtiğini bildirdi.

UNHCR, çatışmaların daha fazla yerinden edilmeyi tetikleyebileceği ve sınırlı kaynaklara sahip yerel topluluklar üzerindeki baskıyı artırabileceği uyarısında bulundu.

Kuruluş, Yemen'deki yerinden edilmiş ailelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 14 milyon dolarlık ek finansmana ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Cibuti'ye ulaşan yeni sığınmacılar için de ilave desteğe ihtiyaç olduğu belirtildi.

UNHCR'ye göre yerinden edilen ailelerin önemli bölümü çok kısa sürede evlerini terk etti ve yanlarına çok az eşya alabildi. Barınma, gıda, temiz su, sağlık hizmetleri ve koruma desteği en acil ihtiyaçlar arasında bulunuyor.

Binlerce kişi Bab el Mendeb'i geçerek Cibuti'ye ulaştı

Çatışmalardan kaçan Yemenlilerin bir bölümü, güvenlik arayışıyla Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Bab el-Mendeb Boğazı'nı geçerek Cibuti'ye sığınıyor.

UNHCR, son dört gün içinde 2 bin 400'den fazla kişinin deniz yoluyla Cibuti'ye ulaştığını bildirdi. Gelenlerin çoğunluğunu kadınlar, çocuklar ve yaşlılar oluşturuyor.

UNHCR'nin Cibuti temsilcisi Sandrine Desamours, ülkeye ulaşanların zorlu bir deniz yolculuğunun ardından çoğunlukla bitkin ve psikolojik olarak zor durumda olduğunu, yanlarında ise taşıyabildikleri kadar az eşya bulunduğunu söyledi.

Yemen'in batı kıyısındaki çatışmaların yoğunlaşması, daha önce de binlerce kişinin Aden ve diğer güvenli bölgelere doğru hareket etmesine neden olmuştu. Reuters, eylül ayının başından bu yana 100 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini, binlerce kişinin de Cibuti'ye geçtiğini bildirdi.

Muha ve Hudeyde çevresinde çatışmalar yoğunlaşıyor

Son yerinden edilme dalgası, Husilerin Yemen'in Kızıldeniz kıyısında hızlı bir ilerleme kaydettiği dönemde başladı.

Husilerin batı kıyısındaki ilerleyişi, Muha ve Hudeyde çevresindeki çatışmaların yoğunlaşmasına ve Bab el Mendeb çevresindeki stratejik bölgelerde kontrol mücadelesinin sertleşmesine yol açtı. Reuters'a göre çatışmalar sırasında siviller güvenlik gerekçesiyle güneye doğru kaçarken, bazı aileler çatışma bölgelerinde mahsur kalan yakınlarından ayrılmak zorunda kaldı.

Yerinden edilenlerden Ayşe Muhammed, Muha yakınlarındaki köyden kaçarken beş çocuğunu geride bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Ayşe Muhammed, çocuklarının köyde mahsur kaldığını ve yiyecek sıkıntısı yaşadıklarını aktardı.

Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle Hudeyde'den kaçan Hüseyin Haydara da ailesiyle birlikte ani şekilde bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını belirterek bombardıman ve keskin nişancı ateşi nedeniyle yanlarına yalnızca temel ihtiyaçlarını alabildiklerini anlattı.

Yemen'deki mülteci nüfusu da risk altında

UNHCR, Yemen'de bulunan 65 binden fazla kayıtlı mülteci ve sığınmacının da çatışmalardan etkilenme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Bunların büyük bölümünü Somali ve Etiyopya'dan gelen sığınmacılar oluşturuyor.

BM kuruluşu, güvenlik sorunları, hasar gören yollar, iletişim altyapısındaki kesintiler ve hareket kısıtlamalarının insani yardım çalışmalarını da zorlaştırdığını bildirdi.

Yemen'deki yeni çatışma dalgası, ülkenin uzun süredir devam eden insani krizini daha da ağırlaştırırken, batı kıyısındaki gelişmelerin hem ülke içinde yeni göç dalgalarına hem de Bab el Mendeb üzerinden bölgesel mülteci hareketlerine yol açabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

Kaynak: Mepa News