Yemen’de Taiz vilayetinde Husi milisleri 'ağır kayıplar' verdi

Yemen hükümet güçleri Pazar günü, Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde yaşanan şiddetli çatışmalarda Husi milislerine "ağır kayıplar" verdirdiklerini açıkladı.

Hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri'nden yapılan açıklamada, hükümet güçlerinin Taiz'in batısındaki El-Kadhah bölgesinde Husi milisleriyle şiddetli çatışmalara girdiği belirtildi.

Güçler, Husi milislerine "ağır kayıplar" verdirdiklerini söyledi ancak kayıpların niteliği veya boyutu hakkında ayrıntı vermedi.

El-Kadhah cephesi, Yemen'in batısındaki Taiz ve Mokha şehirlerini birbirine bağladığı için stratejik öneme sahiptir.

Çatışmalar, son haftalarda hükümet güçleri ile Husi milisleri arasında tırmanan çatışmaların ortasında meydana geldi.

Cumartesi günü hükümet güçleri, Taiz ve El-Hudeyde'nin batı illerinde çatışmalarda ilerleme kaydettiklerini ve onlarca Husi savaşçısını esir aldıklarını açıkladı.

Yemen genelinde birçok cephede son zamanlarda çatışmalar yeniden başladı ve Temmuz ayından bu yana karşılıklı saldırılar tırmandı. Bu durum, Nisan 2022'de BM arabuluculuğuyla sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana büyük ölçüde hüküm süren göreceli sakinlik dönemini sona erdirdi.

Husi milisleri Eylül 2014'ten beri başkent Sanaa ve diğer birçok şehri kontrol ederken, Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümeti ve müttefik güçleri ülkenin güney, doğu ve batısının büyük bölümlerini kontrol ediyor.