  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sarhoş zihniyetten bayat masallar! Özgür Özel, emekliye yine hayal satmaya kalktı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar! Türk ekonomisinin yol haritası belli oldu Milyonlarca kişi ter döküyor! KPSS maratonu başladı Karşıya geçmek isteyen ne yapacağını şaşırıyor! Karaköy’de yayaların bariyerle sınavı Seksenler'in Ergun Plak'ı Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Sevgilisi Özlem Esmergül'ü kameralardan böyle sakladılar! ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Selma Savcı'dan Anyma konserine sert tepki: Yaratıkvari karakterlere geçit yok İran’dan ABD’ye kritik uyarı: Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak! İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz’de ABD deniz aracını vurduk AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Dr. Özgür Kavak Akit’e önemli açıklamalarda bulundu: Kapıları gönüllere açmaya geldik
Dünya Yemen’de Taiz vilayetinde Husi milisleri 'ağır kayıplar' verdi
Dünya

Yemen’de Taiz vilayetinde Husi milisleri 'ağır kayıplar' verdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yemen’de Taiz vilayetinde Husi milisleri 'ağır kayıplar' verdi

Hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri'nden yapılan açıklamada, hükümet güçlerinin Taiz'in batısındaki El-Kadhah bölgesinde Husi milisleriyle şiddetli çatışmalara girdiği belirtildi. Güçler, Husi milislerine "ağır kayıplar" verdirdiklerini söyledi ancak kayıpların niteliği veya boyutu hakkında ayrıntı vermedi.

Yemen hükümet güçleri Pazar günü, Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde yaşanan şiddetli çatışmalarda Husi milislerine "ağır kayıplar" verdirdiklerini açıkladı.

Hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri'nden yapılan açıklamada, hükümet güçlerinin Taiz'in batısındaki El-Kadhah bölgesinde Husi milisleriyle şiddetli çatışmalara girdiği belirtildi.

Güçler, Husi milislerine "ağır kayıplar" verdirdiklerini söyledi ancak kayıpların niteliği veya boyutu hakkında ayrıntı vermedi.

El-Kadhah cephesi, Yemen'in batısındaki Taiz ve Mokha şehirlerini birbirine bağladığı için stratejik öneme sahiptir.

Çatışmalar, son haftalarda hükümet güçleri ile Husi milisleri arasında tırmanan çatışmaların ortasında meydana geldi.

Cumartesi günü hükümet güçleri, Taiz ve El-Hudeyde'nin batı illerinde çatışmalarda ilerleme kaydettiklerini ve onlarca Husi savaşçısını esir aldıklarını açıkladı.

Yemen genelinde birçok cephede son zamanlarda çatışmalar yeniden başladı ve Temmuz ayından bu yana karşılıklı saldırılar tırmandı. Bu durum, Nisan 2022'de BM arabuluculuğuyla sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana büyük ölçüde hüküm süren göreceli sakinlik dönemini sona erdirdi.

Husi milisleri Eylül 2014'ten beri başkent Sanaa ve diğer birçok şehri kontrol ederken, Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümeti ve müttefik güçleri ülkenin güney, doğu ve batısının büyük bölümlerini kontrol ediyor.

Yemen’in Marib kenti ile Muha Limanı’na balistik füze yağmuru! Husiler İHA'larla saldırdı
Yemen’in Marib kenti ile Muha Limanı’na balistik füze yağmuru! Husiler İHA'larla saldırdı

Gündem

Yemen’in Marib kenti ile Muha Limanı’na balistik füze yağmuru! Husiler İHA'larla saldırdı

Yemen’de sıcak temas! Husilerin mevzilerine katyuşa yağmuru!
Yemen’de sıcak temas! Husilerin mevzilerine katyuşa yağmuru!

Gündem

Yemen’de sıcak temas! Husilerin mevzilerine katyuşa yağmuru!

Yemen’de gerilim tırmanıyor: Üst düzey Husi liderinin öldürüldüğü açıklandı
Yemen’de gerilim tırmanıyor: Üst düzey Husi liderinin öldürüldüğü açıklandı

Dünya

Yemen’de gerilim tırmanıyor: Üst düzey Husi liderinin öldürüldüğü açıklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23