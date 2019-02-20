Yemen’de siyonistle flörte protesto

Arap ülkelerinin Filistin davasını satıp, İsrail’le açık açık yakınlaşmasına tepkiler sürüyor. Suudi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’le birlikte siyonistlerle normalleşmenin başını çeken Yemen’de halk sokaklara dökülüp eylem yaptı.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani’nin, Varşova’da düzenlenen ABD organizasyonundaki konferansta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yanına oturması ve mikrofonunu kendisine vermesi ülkede büyük tepkiye neden oldu.

Yemenlilerin, İsrail’le hiçbir diplomatik ilişkisi bulunmayan ülkenin tarihinde bir ilk olan bu olaya gösterdiği tepki Yemani’nin görevden alınması ve halktan özür dilemesini isteme derecesine kadar vardı.

Erdoğan gibi yapsaydın

Yemani’nin Netanyahu ile dostane konuşmalarının ve şakalaşmalarının İsraille normalleşmenin bir çeşidi olduğunu düşünen Yemenliler, Twitter’dan Yemani’ye Başkan Erdoğan’ın, 2009’da Davos’ta İsrail Cumhurbaşkanı Peres’in konuşmasına tepki olarak zirveyi terk etmesini hatırlattı. Yemenli Muhammed Faysal, “Erdoğan gibi konferanstan çekilseydin ya da oturduğun koltuğu değiştirseydin halkın kahramanı olurdun ama sen bize utanç vesilesi oldun” ifadesini kullandı.

Nasırcı Birlikçi Halk Örgütü, İsrail ile normalleşmenin ülke kanunlarına göre cezalandırılmayı gerektiren bir suç olduğunu ifade etti. Şûra Meclisi üyesi ve eski Şebve Valisi Muhammed Kar’a da, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi’yi bu utanç tablosunu temizlemeye çağırırken, Şûra Meclisi’nin, cumhurbaşkanından hükümetin görevine son vermesini istemesi gerektiğini vurguladı.

El-Masdar gazetesinin Editörü Ali el-Fakih ise, “Biz devletimizi kaybettik ama onurumuzu kaybetmedik” dedi. Bu arada Yemen hükümetinden bir yetkili, Başkan Yemani’nin konferansa katılmasının, Suudi ve BAE’nin yönlendirmesiyle gerçekleştiğini söyledi.