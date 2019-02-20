0553 313 94 23

Yemen’de siyonistle flörte protesto

Dışişleri Bakanı Yemani’nin, Varşova’daki konferansta İsrail Başbakanı ile yan yana oturması ve mikrofonunu ona vermesi ülkede eylemlere sebeb oldu. Yemenliler sokaklara dökülürken, Yemani’nin istifasını istedi. Sosyal medyada ise, “Erdoğan’ın Davos’taki çıkışını yapsan kahraman olurdun ama sen utanç oldun” denildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:34

Arap ülkelerinin Filistin davasını satıp, İsrail’le açık açık yakınlaşmasına tepkiler sürüyor. Suudi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’le birlikte siyonistlerle normalleşmenin başını çeken Yemen’de halk sokaklara dökülüp eylem yaptı. 

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani’nin, Varşova’da düzenlenen ABD organizasyonundaki konferansta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yanına oturması ve mikrofonunu kendisine vermesi ülkede büyük tepkiye neden oldu.

Yemenlilerin, İsrail’le hiçbir diplomatik ilişkisi bulunmayan ülkenin tarihinde bir ilk olan bu olaya gösterdiği tepki Yemani’nin görevden alınması ve halktan özür dilemesini isteme derecesine kadar vardı.

Erdoğan gibi yapsaydın

Yemani’nin Netanyahu ile dostane konuşmalarının ve şakalaşmalarının İsraille normalleşmenin bir çeşidi olduğunu düşünen Yemenliler, Twitter’dan Yemani’ye Başkan Erdoğan’ın, 2009’da Davos’ta İsrail Cumhurbaşkanı Peres’in konuşmasına tepki olarak zirveyi terk etmesini hatırlattı. Yemenli Muhammed Faysal, “Erdoğan gibi konferanstan çekilseydin ya da oturduğun koltuğu değiştirseydin halkın kahramanı olurdun ama sen bize utanç vesilesi oldun” ifadesini kullandı.

Nasırcı Birlikçi Halk Örgütü, İsrail ile normalleşmenin ülke kanunlarına göre cezalandırılmayı gerektiren bir suç olduğunu ifade etti. Şûra Meclisi üyesi ve eski Şebve Valisi Muhammed Kar’a da, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi’yi bu utanç tablosunu temizlemeye çağırırken, Şûra Meclisi’nin, cumhurbaşkanından hükümetin görevine son vermesini istemesi gerektiğini vurguladı.

El-Masdar gazetesinin Editörü Ali el-Fakih ise, “Biz devletimizi kaybettik ama onurumuzu kaybetmedik” dedi. Bu arada Yemen hükümetinden bir yetkili, Başkan Yemani’nin konferansa katılmasının, Suudi ve BAE’nin yönlendirmesiyle gerçekleştiğini söyledi.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:34
  1. Arap ülkeleri
  2. Filistin davası
  3. İsrail
  4. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  5. Bahreyn
  6. Yemen
  7. Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani
  8. ABD
  9. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  10. Netanyahu
  11. Yemenliler
  12. Twitter
  13. Başkan Erdoğan
  14. Davos
  15. İsrail Cumhurbaşkanı Peres
  16. Yemenli Muhammed Faysal
  17. Nasırcı Birlikçi Halk Örgütü
  18. Şûra Meclisi
  19. eski Şebve Valisi Muhammed Kar’a
  20. El-Masdar gazetesinin Editörü Ali el-Fakih

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eyüpspor’dan Başkan Adayı Köken’e ödül
    1. Eyüpspor’dan Başkan Adayı Köken’e ödül
    2. İstanbul sisten kayboldu!
    3. Yüksekova’da dondurucu soğuklar
    4. Alanya’da Cumhur İttifakı Meclis..
    5. Batuhan Yaşar: "Kılıçdaroğlu gitmezse..
    6. Brent petrolün varili 66,35 dolar
    7. Bolton’dan Maduro’ya Bob Dylan..
    8. Bingöl'de terör operasyonu
    9. 7 komiser yardımcısı tutuklandı
    10. Dolar/TL, 5,2930 seviyesinde işlem..
    11. (Özel) Silahla yaralanan kişiyi yerde..
    12. Bakan Kurum sözünü yerine getirdi
    13. Esendere Ortaokulu il birincisi oldu
    14. Uganda’ya kardeş eli uzanıyor
    15. Okullar Arası Badminton İl Birinciliği..
    16. Galatasaray, Portekiz'de tur arayacak
    17. CHP Şişli meclis üyeleri 2019
    18. Finike’de Cumhur İttifakı Meclis..
    19. İstanbul ve Tunceli’de yasadışı MKP..
    20. Van'da uyuşturucu operasyonu
    21. Boksta iki madalya
    22. KDV iadelerinde "hızlı" dönem
    23. Uğur Soğutma, 2019 yılı servisler..
    24. "Lukoil, Kazakistan'a 9 milyar dolar..
    25. (Özel) Hastane çatısına çıkan simitçi..
    26. Safra yolu taşlarına ERCP yöntemiyle..
    27. Komşudan Suriye sınırına askeri..
    28. (Özel) Donan göl üzerinde namaz
    29. “Türkiye operasyona sıcak bakmıyor”
    30. Çanakkale’ye değer katacak projelerin..
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı