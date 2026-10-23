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Spor Nihat Kahveci'den Beşiktaş için iddialı çıkış
Spor

Nihat Kahveci'den Beşiktaş için iddialı çıkış

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Nihat Kahveci'den Beşiktaş için iddialı çıkış

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendiren Nihat Kahveci, siyah-beyazlı ekibin performansını ve tribün atmosferini övdü.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendiren Nihat Kahveci, siyah-beyazlı ekibin performansını ve tribün atmosferini övdü.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadeleyi Kontraspor YouTube kanalında yayınlanan programda değerlendiren Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların performansını ve atmosferi övdü.

Nihat Kahveci, “Beşiktaş’ta nereden nereye…” diyerek başladığı değerlendirmesinde, “Avrupa Ligi’nde neden 9 puanımız yok da 7 puanımız var diye üzülüyoruz” ifadelerini kullandı.

 

"NET 11 İLE ÇIKSAYDI 4-2 YA DA 5-3 BİTERDİ BU MAÇ"

Kahveci, sahadaki mücadeleyi ve atmosferi ise şöyle anlattı:

Bu sahada, bu atmosferde oynayan Beşiktaş nasıl yenilir abi? Bir koşan üç, üç koşan beş koşuyor. İnanılmaz! Net 11 ile çıksaydı, 4-2 ya da 5-3 biterdi bu maç.

Marsilya, Crystal Palace ve Hoffenheim gibi rakiplere karşı alınan 7 puana “100 kere imza atarım” diyen Kahveci, “Helal olsun” diyerek de takımı kutladı.

 

"KARDEŞİM ÜMİT! NİYE 2 METREDEN UÇUYORSUN?"

Kahveci, Ümit Akdağ’ın 77. dakikada gördüğü kırmızı kartı da değerlendirdi. “Kardeşim, canım, ciğerim, Ümit! 2 metreden niye uçuyorsun? Sarı kartın var. Bir, ufak dokunsan ikinci sarı, kırmızı. İki, net kırmızı, doğru karar. Ben adaletli insanım abi. Hiç gerek yok. Bence o an yine beraberliğe okey diyorum. İnanılmaz. Gerçekten Ümit. Kırmızıyı görmese…” şeklinde konuştu.

Beşiktaş, Marsilya’yı 4-1, Hoffenheim’ı 3-2 yenerek lig aşamasına 6 puanla başlamış, Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak puanını 7’ye yükseltmişti. Karşılaşma, Ümit Akdağ’ın doğrudan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamlanmıştı.

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