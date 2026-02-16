  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
IMF'den Türkiye’ye övgü: Süreç başarılı ilerliyor MHP’li Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması İsrail'e dron tedarik eden şirketi Donanma Tersanesi’nden çıkardı Bu defa Mamdani kovdu CHP'den emekli üzerinden siyasi şov: "Hayali" ikramiye teklifi! Emekli ikramiyeleri 28 bin lira mı oluyor? Kararlı ve etkin Türkiye AB’yi ayağına getirdi ‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı 86 milyonun tamamı davetli! Külliye'de Ramazan başlıyor... Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası! TBMM'deki taciz davasında tahliye kararına itiraz: 3 sanık yeniden tutuklandı O ülke tamamen Euro'ya geçiyor!
Dünya Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Dünya

Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü

Yemen’in Kuzey Kordofan eyaletinde dün pazar yerine düzenlenen İHA saldırısında 28 kişi hayatını kaybetti.

Yemen’in Kuzey Kordofan eyaletinde dün pazar yerine düzenlenen İHA saldırısında 28 kişi hayatını kaybetti.
Yemen’de iç savaş devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Sivil toplum kuruluşu Sudan Acil Durum Avukatları, Kuzey Kordofan eyaletinde yer alan Soudari kentindeki Al-Safia pazarına dün İHA saldırısı düzenlendiğini belirterek, saldırıda 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında çok sayıda kadın ve çocuk olduğunu aktaran sivil toplum kuruluşu, saldırıyı "insani bir trajedi" olarak nitelendirdi.
Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor. Sudan ordusu ile RSF arasında çatışmaların devam ettiği Kordofan ve Darfur’da İHA saldırılarının arttığına dikkat çeken sivil toplum kuruluşu, Sudan Silahlı Kuvvetleri’ni ve Hızlı Destek Güçleri (RSF) paramiliter örgütünü İHA saldırılarını durdurmaya, sivil bölgeleri hedef almamaya ve uluslararası insancıl hukuka uymaya çağırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23