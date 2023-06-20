  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Abdüllatif Şener: Kafa bulmak için söyledim

Yaptığı onca şey yanına kar kaldı! Kazadan sonra çevresindeklere dehşet saçan zanlı serbest kaldı

Asgari ücrette flaş gelişme! Türk İş Başkanı'ndan açıklama geldi...

Rus televizyonunda Erdoğan belgeseli! "Dünyada son derece öneme sahip büyük bir karizma"

Bahreyn, Suudi Arabistan ve Umman! Arap Ülkeleri, Katar ve BAE arasındaki diplomatik ilişkileri memnuniyetle karşılandı

Mısır'da beklenmedik gelişme: Kozmik "muon" ışınları! Yer altında navigasyon hizmeti artık mümkün

Kritik Suriye toplantısı için tarih belli oldu

Asgari ücret pazarlığında son durum! Türk-İş'in teklifi gündeme bomba gibi düştü... İşte iddia edilen o rakam

İtalya devinden Pirelli üzerindeki Çin kontrolüne fren: Bomba kararı ortaya çıktı! Yeni gelişme

10 kazı makinası çalışıyor! Türkiye'nin en hızlı metrosunda sona gelindi
Dünya Yemen'de özerk hükümet kurulması çağrısı ‎
Dünya

Yemen'de özerk hükümet kurulması çağrısı ‎

Yeniakit Publisher
2023-06-20 07:14:00 -
Yemen'de özerk hükümet kurulması çağrısı ‎

Güney Geçiş Konseyi (GGK) Meclisi, geçici başkent Aden'de ülkenin güneyi için özerk bir idare, hükümet ve Merkez Bankası için güneyli bir yönetim oluşturulması çağrısı yaptı.

GGK Ulusal Meclis Yönetim Kurulu, Aden'deki toplantısının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Toplantıda, hükümetin görevlerini yerine getirememesi sonucu ülkenin güney vilayetlerinin yaşadığı sıkıntılar, hizmetlerdeki düşüklük ve insanların yaşam durumlarına ilişkin konuların ele alındığı kaydedildi.

Buna göre, Ulusal Meclis'in "Aden'de Merkez Bankası için güneyden bir yönetim ve vatandaşlarla ilgilenen bir hükümet ve güneyin idaresi için gelecek dönemde özerk bir yönetim oluşturulması" talebinde bulundu.

Açıklamada, meşru hükümette bulunan bakanlara yapılan çağrıda, ülkenin güneyindeki vatandaşların yaşadığı işkenceler ve hükümetin başarısızlığını ve sundukları çözüm yollarına ilişkin düşüncelerini halka anlatmaları istendi.

Ayrıca meşru hükümete bağlı silahlı güçlerin işgal altında tuttuğu belirtilen güneydeki, Vadi, Hadramevt Sahrası ve Mahra vilayetlerinden çıkarılması yönünde çağrı yapıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

GGK tarafından yapılan söz konusu özerklik çağrısı açıklamasına ilişkin meşru hükümetten henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti, müzakere masasında da dile getirdiği gibi "Körfez girişimi (2011)", "Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları (2013-2014)" ve Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri terk etmesini zorunlu kılan "BMGK'nin 2216 sayılı kararına" sıkı sıkıya bağlı. Husiler ise bu üç girişimi de reddediyor.

Yemen'de son olarak, BAE destekli GGK'nin çağrısıyla 8 Mayıs'ta ülkenin güneyini kuzeyden ayırma hedefiyle düzenlenen Güney Ulusal Diyalog Konferansı'nda "ayrılığın önünü açan" bir sözleşme imzalanmıştı.

Yemen'de peşi sıra gelen hükümetlerin, güney vilayetlerini, siyasi ve ekonomik açıdan ayrımcılığa tabi tuttuğunu öne süren ve ülkenin güneyinin kuzeyden ayrılmasını talep eden GGK, güneydeki Aden, Şebve, Sokotra ile Ebyen ilinin büyük bir bölümünü kontrolü altında tutuyor.

Taraflar ateşkes sağlamıştı... 'İran Yemen'e silah göndermeye devam ediyor'
Taraflar ateşkes sağlamıştı... 'İran Yemen'e silah göndermeye devam ediyor'

Dünya

Taraflar ateşkes sağlamıştı... 'İran Yemen'e silah göndermeye devam ediyor'

Yemenli Vaiz Cuma hutbesinde özetledi! 14 Mayıs seçimi neden tarihi?
Yemenli Vaiz Cuma hutbesinde özetledi! 14 Mayıs seçimi neden tarihi?

Gündem

Yemenli Vaiz Cuma hutbesinde özetledi! 14 Mayıs seçimi neden tarihi?

Yemen'deki sellerde 31 kişi öldü
Yemen'deki sellerde 31 kişi öldü

Dünya

Yemen'deki sellerde 31 kişi öldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23