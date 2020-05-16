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Yemen'de ordu güçleriyle ile Husiler çatıştı: 8 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-16 23:54:17 -
Yemen'de ordu güçleriyle ile Husiler çatıştı: 8 ölü

TAİZ (AA) - Yemen'in Taiz ilinde ordu ile Husi milisler arasında çıkan çatışmada 2 asker ile 6 milis öldü.

Ordu Sözcüsü Albay Abdulbasit el-Bahr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taiz'in batısındaki ul-Han Dağı ve Hanş Vadisi'nde Yemen ordusuna bağlı birliklerle Husiler arasında çatışma çıktığını belirtti.

Ordu güçlerinin Husilerin saldırısına karşılık operasyon gerçekleştirdiğini ifade eden Bahr, çatışmada 6 Husinin öldüğünü, 10'unun da yaralandığını aktardı.

Bahr, ordu güçlerinden ise 2 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını kaydetti.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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