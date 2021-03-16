  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yemen'de kriz büyüyor! Hükümet binasını bastılar
Dünya

Yemen'de kriz büyüyor! Hükümet binasını bastılar

Yemen'de iç karışıklık devam ederken protestocular hükümetin yönetim merkezi olan Meaşık binasını bastı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 15:28:00 -
Yemen'de kriz büyüyor! Hükümet binasını bastılar

Yemen'de hayat pahalılığını protesto eden yüzlerce gösterici, geçici başkent Aden'de hükümetin yönetim merkezi Meaşık Sarayı'nı bastı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aden'de bir araya gelen göstericiler, yerel para biriminin değer kaybetmesi, kamu hizmetindeki yetersizlik ve hayat şartlarının kötüye gitmesini protesto etti.

Kaynaklar, kızgın göstericilerin, saray muhafızları tarafından herhangi bir mukavemetle karşılaşmadan Meaşık Sarayı'na girdiğini aktardı.

Göstericilerin, bakanların konakladığı özel bölümlere girdikleri ifade edilirken, baskın sırasında sarayda herhangi bir yetkilinin olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

"Baskın planlı ve silahlı bir eylem"

İsminin açıklanmasını istemeyen hükümete yakın bir yetkili AA muhabirine konuya dair açıklamalarda bulundu.

Yüzlerce göstericinin Meaşık Sarayı'na düzenlediği saldırının "planlı ve silahlı bir eylem" olduğunu söyleyen yetkili, saldırıyı planlayan tarafla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan yerel kaynaklar, bazı göstericilerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) ait pankartlar taşıdığını kaydetti.

Göstericilerin, Sarayın tüm bölümlerine, bakanların konakladığı özel odalara girdiği ve bazı milletvekillerinin buradan ayrıldığı ifade ediliyor.

Yemen'de, 18 Aralık 2020'de, yönetim ile BAE desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde, Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan yeni hükümet kurulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el araba fiyatları için kritik açıklama geldi!
Ekonomi

İkinci el araba fiyatları için kritik açıklama geldi!

İkinci el araba fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği merak konusu olurken, piyasayı ilk elden takip eden isimlerden beklenen açıklama geldi...
Türkiye ile anlaşmaya geliyorlar
Dünya

Türkiye ile anlaşmaya geliyorlar

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey üyeleri Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Balkan ülkesi ile bir..
İsrail’i korku sardı! 'Füzelerle vurulabiliriz'
Dünya

İsrail’i korku sardı! 'Füzelerle vurulabiliriz'

İsrail'in son dönemde sürekli olarak karasularına girdiği Lübnan'da sessizlik devam ediyor. Tel-Aviv yönetimi, Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay