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Aktüel Yemen'de kamu hizmeti eksikliği protesto edildi
Aktüel

Yemen'de kamu hizmeti eksikliği protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:49:34 -
Yemen'de kamu hizmeti eksikliği protesto edildi

HADRAMEVT (AA) - Yemen'in Hadramevt vilayetinin başkenti Mukalla'daki elektrik kesintileri başta olmak üzere hizmet eksikliği protesto edildi.

Yolları trafiğe kapatıp lastikler yakan protestocular, ayrıca Mukalla kentindeki dükkanları ve alışveriş yerlerini de kapattı.

Gösterilerin güvenlik güçlerince bastırılmasını kınayan protestocular, sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi çağrısında bulundular.

Hadramevt Valisi Ferac el-Bahseni, 22 Eylül'de hükümetin taleplerine cevap vermemesi halinde kentte faaliyet gösteren petrol şirketlerinin ham petrol ihracını ekim ayından itibaren durdurmakla tehdit etmişti.

Hadramevt, günlük 100 bin varil ile Yemen'in toplam ham petrol üretiminin yaklaşık yarısını karşılıyor.


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