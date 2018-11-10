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Yemen'de Husilerle kanlı çatışma! Çok sayıda ölü var

Yemen'de Husi grupların Demt ilçesindeki Hagab bölgesine sızma girişimin ardından çıkan çatışmalarda 47 Husinin öldürüldüğü, Husilerin düzenlediği havan topu saldırılarında ise 2 kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 01:21
Yemen'de Husilerle kanlı çatışma! Çok sayıda ölü var

Yemen ordusuna ait "September Net" isimli internet sitesinin sahadaki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ordu birliklerinin Husilere karşı hucum başlattığı ve militanları geri dönmek zorunda bıraktığı kaydedildi.

Çatışmada 47 Husinin öldürüldüğü, yaralıların olduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı. Bunun yanı sıra Hagab'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husilerin düzenlediği havan topu saldırılarında 2 kadın öldü, 2'si çocuk 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Yemen ordusu, pazartesi günü, hala Husilerin kontrolünde olan Demt ve Cubn ilçelerini kurtarmak için operasyon yapacağını açıklamıştı.

Yemen ordusu Dali'ninDemt ve Cubn dışındaki 7 ilçesini kontrol altına almıştı.

 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 01:21
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