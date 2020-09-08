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Aktüel Yemen'de Husilerin saldırısında iki çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Yemen'de Husilerin saldırısında iki çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:12:08 -
Yemen'de Husilerin saldırısında iki çocuk hayatını kaybetti

HUDEYDE (AA) - Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin Hudeyde kentinde sivil bölgeye havan topuyla düzenlediği saldırıda iki çocuk hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Hudeyde vilayetinin güneyinde bulunan Hays kentindeki bir sivil bölgeye havan topuyla düzenlediği saldırıda iki çocuğun hayatını kaybettiği, birçok kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, bölge sakinlerinin saldırı nedeniyle büyük korku yaşadığı, yaralıların tedavi için bölgedeki Amalika Yedinci Bölüğü'ne bağlı sağlık noktasına götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Husilerin, 2018'de varılan ateşkese rağmen Hudeyde'nin çeşitli bölgesinde masum sivillere karşı saldırılarına devam ettiği ve binlerce insanın bu saldırılarda hayatını kaybettiği ve yaralandığı aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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