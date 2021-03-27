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Dünya Yemen'de Husilerin kalesi Sada kentindeki otelde yangın!
Dünya

Yemen'de Husilerin kalesi Sada kentindeki otelde yangın!

Yemen'de İran destekli Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentindeki otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 23:00:00 -
Yemen'de Husilerin kalesi Sada kentindeki otelde yangın!

Yemen’de, İran destekli Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentinde, Husi milislerinin resmi sözcüsü Muhammed Abd el-Salam'a ait International Royal House Oteli’nde yangın çıktı.

Yemen’in kuzeyinde yer alan ve İran destekli Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentindeki en büyük otellerden biri olan International Royal House Oteli’nde yangın çıktı. Yangının nedeninin henüz bilinmediği kaydedilirken, otelin Husi milislerinin resmi sözcüsü Muhammed Abd el-Salam'a ait olduğu aktarıldı.

"Gökyüzü duman bulutları ile kaplandı"

Yemenli güvenlik kaynakları, yangında otelin üst katları ve çatısının hasar gördüğünü belirterek, "Sivil savunma ve itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşana kadar gökyüzü duman bulutları ile kaplandı. Otelde kalanlar dehşete kapıldı, birkaç kişi ise bayıldı. Bayılan kişiler, şehir hastanesine gönderildi" dedi.

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