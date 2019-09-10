Yemen’de Husilere ait silah deposunda patlama: 7 ölü Yemen’in liman kenti Hudeyde’de Husilere ait silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yemen’in liman kenti Hudeyde’de Husilere ait silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yemen’in batısında bulunan Hudeyde kentinde Husilere ait silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama nedeniyle bölgede bulunan 6 evin yıkıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Husiler henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı. Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Yemen’de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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