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Dünya Yemen'de Husiler ağır yara aldı
Dünya

Yemen'de Husiler ağır yara aldı

Yemen'in kuzeyindeki Marib ilinde Husilerin kontrolünde bulunan stratejik iki yer Yemen ordusunun kontrolüne geçti.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 01:24:00 - 2020-09-24 01:28:25
Yemen'de Husiler ağır yara aldı

Yemen ordusunun 312. Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdu el-Hubeyşi'nin orduya ait internet sitesinde yaptığı açıklamada, Marib'e bağlı Survah ilçesinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarının desteklediği ordu birlikleri ile Husiler arasında çatışmalar yaşandığını, ordu birliklerinin Survah ilçesine bağlı Tebbetu'ş-Şaif ve El-Muhtedi isimli stratejik iki yeri aldığını ve Husulerin ağır kayıplar verdiğini açıkladı.

Ülkenin farklı bölgelerinde Husiler ile hükümet güçleri arasında yaşanan çatımalar, ağustos ayının başından bu yana şiddetini giderek arttırdı. Çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Siyasi kargaşanın uzun süredir yaşandığı ülkede, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgeleri kontrol ediyor. Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.

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