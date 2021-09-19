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Dünya Yemen’de Husiler 9 kişiyi idam etti
Dünya

Yemen’de Husiler 9 kişiyi idam etti

Yemen’de 2018 yılında İran destekli Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Sammad’ı öldürmekle suçlanan 9 kişi hakkında verilen idam cezasının infaz edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:24:00 -
Yemen’de Husiler 9 kişiyi idam etti

Amerikan Adalet Merkezi Başkanı Abdurrahman Berman, yaptığı açıklamada, Husilerin, ülkenin batısındaki Tihame sakinlerinden biri reşit olmayan 9 kişiyi infaz ettiğini kaydetti. Husilerin siyasi kadrosu içinde önde gelen isimlerden olan Sammad, koalisyon güçlerinin 19 Nisan 2018’de Hudeyde’de düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

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