Yemen’de Husiler 9 kişiyi idam etti
Yemen’de 2018 yılında İran destekli Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Sammad’ı öldürmekle suçlanan 9 kişi hakkında verilen idam cezasının infaz edildiği bildirildi.
Amerikan Adalet Merkezi Başkanı Abdurrahman Berman, yaptığı açıklamada, Husilerin, ülkenin batısındaki Tihame sakinlerinden biri reşit olmayan 9 kişiyi infaz ettiğini kaydetti. Husilerin siyasi kadrosu içinde önde gelen isimlerden olan Sammad, koalisyon güçlerinin 19 Nisan 2018’de Hudeyde’de düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.