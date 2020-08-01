  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi orduya bağlı komutanın evine baskın yaptı

Baskında 2 GGK milisi öldürüldü, 4'ü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 01:02:09 -
Yemen'de Güney Geçiş Konseyi orduya bağlı komutanın evine baskın yaptı

ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki Aden kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) milislerinin, hükümete bağlı bir komutanın evine düzenlediği baskında 2 milis öldürüldü, 4 milis yaralandı.

Yemen hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, GGK milisleri, orduya bağlı Amalika (Devler) Güçleri komutanlarından Ali el-Bedevi'nin Şeyh el-Osman ilçesindeki evine baskın düzenledi.

Bedevi'nin teslim olmaması üzerine çıkan çatışmada, 2 GGK milisi öldürüldü, 4'ü yaraladı.

Mahalle sakinlerinin Bedevi'ye yardım ettiği çatışmalar sırasında komutan da yaralandı.

Bedevi'nin ikamet ettiği Es-Sile Mahallesi'ni kuşatan GGK milisleri, söz konusu komutanı bulmak için Aden'deki Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesine baskın düzenledi.

Öte yandan GGK'ye bağlı Fırtına Tugayları, Aden'de El-Kaide'ye ait bir hücreye düzenlenen baskında da 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı