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Aktüel Yemen'de gazetecilerin esir takası anlaşmasına dahil edilmemesine tepki
Aktüel

Yemen'de gazetecilerin esir takası anlaşmasına dahil edilmemesine tepki

Yeniakit Publisher
2020-10-06 20:13:53 -
Yemen'de gazetecilerin esir takası anlaşmasına dahil edilmemesine tepki

TAİZ (AA) - Yemen'in Taiz kentinde, gazetecilerin hükümet ile Husiler arasındaki esir takası anlaşmasına dahil edilmemesine tepki için gösteri düzenlendi.

Ülkenin güneybatısındaki kentte yapılan eylemde bir araya gelen gazeteciler, Husiler tarafından alıkonulan meslektaşlarının anlaşmaya dahil edilmemesini protesto etti.

"Dünyadaki tüm vicdanlı insanların, gazetecilerin serbest bırakılması için harekete geçmesi gerek", "Müzakerelere katılan hükümet heyeti, haklarımızı savunma konusunda başarısız avukat gibi" yazılı dövizler ile alıkonulan 10 gazetecinin fotoğraflarını taşıyan gösterciler, meslektaşlarının hemen serbest bırakılmasını istedi.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında 27 Eylül'de sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, Özel Temsilci Griffiths'in ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC) yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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